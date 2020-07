Campus Party Digital Edition, tema Reboot the World

Matteo Tontini,

Il Campus Party Digital Edition, per la prima volta completamente in digitale, sarà a tema “Reboot The World”: migliaia di persone di cinque continenti potranno condividere le loro conoscenze, idee e visioni di diverse realtà in un unico posto. L’evento mira a consolidarsi come punto di riferimento per i giovani che, adesso più che mai, hanno la possibilità di affrontare i problemi con l’ausilio della tecnologia, affidandosi alla creatività e all’innovazione.

L’appuntamento è fissato dal 9 all’11 luglio e promette ai partecipanti oltre 150 trasmissioni simultanee in diretta, con oltre 2000 speakers da tutto il mondo. Sono cinque le aree tematiche su cui Campus Party Digital Edition ha concentrato l’attenzione quest’anno, oltre a un Global Main Stage dedicato unicamente al tema “Reboot The World”.

WORK LIFE: lavoro ed economia

GREEN DEAL: Sostenibilità e ambiente

LIVING BETTER: salute e scienza

JOY OF LIFE: creatività e intrattenimento digitale

NEW HORIZONS: Education, Smart Cities e GovTech, i nuovi orizzonti futuri

L’obiettivo finale è, come lascia intuire il tema stesso, il “riavvio del pianeta”. Sarà infatti lanciata una Call for Ideas tra le più ambiziose mai realizzate sino ad oggi: grazie a una tecnologia di machine learning, le idee di migliaia di partecipanti saranno analizzate, insieme a quelle proposte dagli speaker, in tempo reale per vagliare le migliori in grado di “riavviare il pianeta”.

L’evento sarà ovviamente accessibile a tutti, e del tutto gratuito, dal sito www.reboottheworld.org. Durante le trasmissioni in diretta, i partecipanti avranno inoltre la possibilità di fare una donazione a Medici Senza Frontiere e il 100% dei proventi raccolti sarà devoluto all’organizzazione per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

Ulteriori dettagli li trovate qui.