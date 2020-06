Campus Party 2020: tutto sull’edizione digitale

Matteo Tontini,

Quest’anno, il CampusParty non solo diventa globale ma per la prima volta è digitale. Il motivo è da ricercarsi all’emergenza sanitaria in corso. Dal 9 all’11 luglio, i partecipanti avranno la possibilità di seguire Hackathon, Webinar, online class, interviste, panel, workshop e networking in streaming, per tre giorni di immersione totale.

Come accennato, l’appuntamento potrà essere eseguito in contemporanea, direttamente da casa, in oltre 30 Paesi. Il tutto totalmente gratuito, previa prenotazione. Il CampusParty sarà caratterizzato da un Global Main Stage e 5 palchi tematici in ogni paese, con oltre 2000 ospiti nazionali e internazionali, nonché dalla presenza di una Job Factory per consentire a migliaia di ragazzi di trovare lavoro (attività che sta diventando sempre più ardua oggigiorno).

L’obiettivo del CampusParty continua a essere quello di riscrivere il codice sorgente del pianeta, per un mondo che offra un supporto maggiore alla tecnologia e da cui ne tragga benefici. Non mancherà quindi una Call For Ideas globale per connettere i giovani innovatori di tutto il mondo e riscrivere insieme il codice sorgente del pianeta.

Di seguito è possibile trovare tutte le informazioni necessarie sull’evento:

Data: dal 9 luglio al 11 luglio 2020

dal 9 luglio al 11 luglio 2020 Sede: Web streaming

Web streaming Indirizzo: Fiera Milano | Rho, Rho, MI, Italia

Fiera Milano | Rho, Rho, MI, Italia Prezzo: gratuito/previa prenotazione

gratuito/previa prenotazione Organizzazione: Campus Party

Campus Party Tipo evento: Fiera

Fiera Contatti: 02 82286400

Per visitare il sito ufficiale del Campus Party basta accedere a questo indirizzo.