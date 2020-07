Tinder sta testando i video appuntamenti

Matteo Tontini,

In un periodo in cui è incredibilmente difficile vedersi con qualcuno di persona, Tinder vorrebbe offrire ai suoi utenti una soluzione pratica: i video appuntamenti. La società ha annunciato di aver iniziato a testare la funzione di chat Face to Face (“Faccia a faccia”, appunto), di cui si era sentito parlare per la prima volta a maggio. La feature sarebbe in fase di prova negli Stati Uniti, in Brasile, in Corea del Sud e in altri paesi.

Tinder afferma che circa la metà dei suoi utenti intervistati ha dichiarato di avere avuto video appuntamenti al di fuori del servizio nell’ultimo mese, e che il 40% dei più giovani, appartenenti alla GenZ, desiderava continuare a frequentare l’altra persona tramite video chat anche dopo essersi visti.

Come funziona Face to Face su Tinder

Si potrebbe immaginare Face to Face come a un altro livello dell’esperienza di Tinder. Una volta che un utente ha un match con un’altra persona, entrambi possono abilitare la funzione per avviare una videochiamata. Ovviamente è possibile disattivarla in qualsiasi momento. Entrambe le parti devono accettare le regole di base di Tinder, che fondamentalmente richiedono chat senza nudità, molestie e violenza di alcun tipo.

La vera domanda è: come farà Tinder a prevenire eventuali molestie? A quanto pare, gli utenti avranno la possibilità di fornire feedback sulle chat video una volta terminate, oltre a segnalare gli utenti come al solito. Ma la società non ha specificato se farà qualcosa per proteggere gli utenti durante le chat vere e proprie.

È chiaro che Tinder ha ancora molto da imparare su come gli utenti utilizzeranno Face to Face. Questo spiega perché la società stia testando la funzione con calma, un poco alla volta. Basti pensare che negli Stati Uniti, è disponibile solo in Georgia, Virginia, Illinois e Colorado.

A ogni modo, Face to Face potrebbe diventare una nuova funzionalità essenziale per Tinder. Dopotutto, attraverso una videochiamata puoi avere una chiara idea della persona che hai di fronte e, soprattutto, capire se vuoi davvero uscire con lei.