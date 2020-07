Assassin’s Creed Valhalla: tutti i dettagli ufficiali

Redazione Webnews,

Ubisoft ha svelato tantissimi dettagli sul nuovo ed attesissimo Assassin’s Creed Valhalla, annunciato ufficialmente poche settimane fa. L’evento Ubisoft Forward è stato parzialmente incentrato su questo nuovo capitolo che porta con sé interessanti novità e con l’occasione Ubisoft ha confermato anche la data ufficiale di uscita del gioco e rivelato che chi acquisterà Assassin’s Creed Valhalla per PlayStation 4 e Xbox One potrà aggiornare il proprio gioco alla versione di nuova generazione – Xbox Series X e PlayStation 5 – senza alcun costo aggiuntivo.

Vediamo insieme tutti i dettagli su Assassin’s Creed Valhalla.

Assassin’s Creed Valhalla: la data di uscita

Assassin’s Creed Valhalla sarà rilasciato da Ubisoft in tutto il Mondo a partire dal 17 novembre 2020 per Xbox One, PlayStation 4 e PC attraverso Epic Games Store e Ubisoft Store. Alle due console si aggiungeranno anche Xbox Series X e PlayStation 5 al momento del lancio delle stesse.

Assassin’s Creed Valhalla: il trailer

Assassin’s Creed Valhalla: la trama

Assassin’s Creed Valhalla segue l’epica saga di Eivor, uno spietato razziatore vichingo cresciuto tra miti e battaglie. Offrendo la più realistica esperienza vichinga mai realizzata, il gioco immergerà i giocatori in uno splendido e misterioso scenario liberamente esplorabile, ambientato negli “anni bui” dell’Inghilterra.

In questo nuovo titolo del franchise, i giocatori potranno sfruttare alcune nuove funzionalità, tra cui le razzie, oltre alla possibilità di espandere il proprio insediamento e sviluppare il proprio potere in una missione per conquistare un posto tra gli dèi nel Valhalla.

Assassin’s Creed Valhalla: nuove funzionalità

Tra le novità annunciate da Ubisoft per la saga di Assassin’s Creed, e mostrate nel video di gioco che trovate qui sotto, ci sono la possibilità di impugnare due armi con mani diverse, effettuare razzie e gli assalti: le razzie saranno decisamente più brutali e ricche d’azione di qualsiasi altra esperienza mai apparsa prima in Assassin’s Creed.

Il nuovo sistema di combattimento sarà decisamente più viscerale e consentirà ai giocatori di colpire, smembrare e decapitare gli avversari. Eivor, il protagonista del titolo, potrà brandire due asce, spade o persino scudi contro la maggiore varietà di tipi di nemici mai vista in Assassin’s Creed. Torna, inoltre, la famosa lama celata per assassinare i propri bersagli con precisione letale.

Assassin’s Creed Valhalla: al via i pre-ordini