iPhone 12 segnerà il debutto di un nuovo cavo Apple?

Redazione Webnews,

iPhone 12 potrebbe arrivare senza auricolari e caricabatterie da muro, ma potrebbe anche segnare il debutto di un nuovo cavetto da Lightning a USB-C con design in tessuto intrecciato.

L’indiscrezione arriva da ChargerLAB, non nuovo a leak che si sono poi rivelati esatti, ed è rimbalzata sul social network cinese Weibo, dove sono state pubblicate le prime foto di quello che potrebbe essere l’unico accessorio che Apple spedirà insieme ad iPhone 12.

Apple non ha mai cambiato il design dei cavetti ufficiali per iPhone, iPod o iPad, ma ha già sperimentato coi cavetti in tessuto intrecciato per Mac Pro e HomePod, non ancora arrivato in Italia. Non è impossibile ipotizzare, quindi, un cambiamento in arrivo con iPhone 12, che almeno sulla carta segnerà un taglio col passato sotto molti punti di vista.

Un cavetto da Lightning a USB-C con design in tessuto intrecciato sarebbe senza dubbio più resistente – e potete sperimentarlo anche voi, ne esistono già a centinaia in commercio non ufficiali Apple – e in questo modo l’azienda di Cupertino potrebbe farsi “perdonare” per non aver inserito caricabatterie e auricolari nella confezione: con un cavetto più robusto e resistente si ridurranno notevolmente i danneggiamenti accidentali e, di conseguenza, gli acquisti di cavetti sostitutivi.