PES 2021: Inter e Milan diventano Lombardia NA e Milano RN

Mirko Nicolino,

Contrariamente alle indiscrezioni dei giorni scorsi, Konami ha annunciato che PES 2021 non sarà distribuito come aggiornamento, bensì come titolo stand alone. Di sicuro, le rivoluzione avverrà nel 2022 con l’edizione next gen, mentre eFootball PES 2021 Season Update cambierà ben poco rispetto alla versione 2020. Per il 25° anniversario della serie eFootball, Konami ha previsto tra le altre cose gli aggiornamenti di squadre e calciatori, oltre all’introduzione della modalità UEFA Euro 2020.

Al termine della stagione calcistica attualmente in corso, però, scadranno alcuni contratti siglati da Konami e tra i club che non hanno rinnovato la cessione dei diritti ci sono i club italiani di Inter e Milan. Così come avvenuto su FIFA 20 con la Juventus che ha preso il nome di Piemonte Calcio (proprio per via dell’accordo esclusivo con Konami), le due milanesi avranno altri nomi nella prossima edizione di PES. L’annuncio è stato dato dalla software house giapponese attraverso due note ufficiali.

PES 2021: nuovi nomi per Inter e Milan

“Il nostro accordo di licenza con l’FC Internazionale Milano – si legge – scadrà e questo club non comparirà nell’aggiornamento della stagione PES 2021 di eFootball. In questa stagione, incoraggiamo gli utenti a godersi le partite con la Lombardia NA, un club originali PES che presenta giocatori con nomi reali”. Dunque, niente da fare i name rights del club, ma nessuno problema nel caso dei giocatori dell’Inter, che saranno quelli ufficialmente in rosa. Identico il discorso per il Milan. “Il nostro accordo di licenza con l’AC Milan scadrà e questo club non comparirà nell’aggiornamento della stagione di eFootball PES 2021. In questa stagione, incoraggiamo gli utenti a godersi le partite con MILANO RN, club originale di PES che presenta giocatori con nomi reali”.

Scaduti anche i diritti per lo stadio di San Siro

Ovviamente, il mancato rinnovo dei contratti avrà ricadute anche sulle divise di Inter (Lombarda NA) e Milan (Milano RN), che richiameranno i colori sociali ufficiali, ma con template radicalmente differenti. Scaduti anche i diritti dello stadio di San Siro, che costringerà i club milanesi virtuali a giocare in un altro impianto.