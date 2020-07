Torchlight 2 gratis per PC: link per il download

Matteo Tontini,

Torchlight 2, hack ‘n’ slash di Runic Games pubblicato nel 2012, è adesso disponibile gratuitamente per PC. Il regalo perviene da Epic, che sul suo negozio digitale permette di scaricarlo senza sborsare un centesimo per una settimana.

Per chiunque non lo conoscesse, si tratta del sequel del videogioco del 2009, Torchlight, e figura la possibilità di giocare in modalità multiplayer peer-to-peer. I giocatori possono aspettarsi di accedere a un dungeon crawler randomizzato in cui sconfiggere mostri e raccogliere tesori, con l’opportunità di svolgere numerose quest secondarie e personalizzare il proprio personaggio, decidendone il sesso, il volto, la capigliatura e il colore della pelle.

Come scaricare gratuitamente Torchlight 2

Per scaricare Torchlight 2 gratis ci vuole pochissimo tempo, ma è necessario avere un account su Epic Games Store. Nel caso in cui un utente non ne disponesse, potrà crearlo comodamente dal negozio digitale. Una volta effettuato l’accesso, si potrà aprire la scheda del gioco (disponibile a questo indirizzo) e premere sul pulsante Ottieni.

I giocatori avranno la possibilità di scaricare gratuitamente il titolo fino alle 16:59 (ora italiana) di giovedì 23 luglio, dopodiché altri due giochi gratis rimpiazzeranno l’hack ‘n’ slash: Tacoma e Next Up Hero!

Il primo è un’avventura fantascientifica ambientata nel 2088 su una stazione spaziale resa deserta da una catastrofe; il secondo, invece, è un altro interessante dungeon crawler in cui i personaggi sono disegnati a mano. Entrambi i giochi saranno disponibili gratuitamente su Epic Games Store dalle 17:00 del 23 luglio alle 16:59 del 30 luglio. Insomma, dei regalini piuttosto graditi per trascorrere questa calda estate giocando.