Google Maps ancora più preciso: la nuova funzione

Redazione Webnews,

Google Maps si aggiorna per rendere ancora più precisa la geolocalizzazione. Tramite questo sistema, l’app di Big G può tracciare la posizione dell’utente e fornire indicazioni quanto più dettagliate per raggiungere una determinata destinazione. Eppure, non è l’unico elemento che viene sfruttato dal servizio, perché Maps deve fare leva anche sulla bussola, che si trova nelle funzioni predefinite di uno smartphone.

Proprio per sfruttarla al meglio, nell’ultimo update, Google ha potenziato la bussola grazie alla realtà aumentata in modalità Live View. Tramite la nuova funzione, in sostanza, il servizio è in grado di capire in quale direzione è orientato il dispositivo e di conseguenza suggerire la strada migliore per raggiungere una destinazione a piedi. Il solo GPS, ad esempio, fa fatica a geolocalizzare l’utente soprattutto se si trova in grandi città, tra una fitta rete di palazzi.

Google Maps: calibrare la bussola

Per calibrare al meglio la bussola, ora Google Maps si serve di Live View, la modalità che consente di effettuare itinerari attraverso la realtà aumentata. Per attivarla, una volta avviata l’app è necessario premier sul punto blu che indica la propria posizione. A questo punto, si aprirà una nuova schermata dalla quale occorre seguire le indicazioni guidate.

In pratica, bisogna disegnare un numero 8 roteando lo smartphone in modo che l’Intelligenza Artificiale di Google perfezioni la nostra geolocalizzazione. Una volta calibrata la bussola, se il raggio che parte dal punto blu si riduce, vuol dire che l’operazione si è conclusa correttamente e da questo momento in poi Maps effettuerà un tracciamento più preciso. Attenzione: Google live View è utilizzabile solo con dispositivi Android compatibili con ARCore e con il sistema ARKit degli iPhone, anche se al momento la possibilità di calibrare la bussola non è attiva su dispositivi della Mela.

Attivare Live Vew su Google Maps

Per attivare Live View di Google Maps, è necessario avviare l’app e indicare una destinazione tramite la barra di ricerca o toccando la mappa. Fatto ciò, occorre selezionare Indicazioni Stradali > a piedi. Nella parte bassa dello schermo appare l’icona di Live View. Seguendo le istruzioni il nostro telefono viene geolocalizzato con precisione e quando Maps individua la posizione, ci mostra l’ambiente circostante per orientarci meglio verso la destinazione.