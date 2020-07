Samsung annuncia il Galaxy Z Flip 5G: le specifiche

Redazione Webnews,

Samsung ha annunciato oggi la versione 5G dello smartphone pieghevole Galaxy Z Flip, già vociferata nei giorni scorsi e oggi diventata ufficialmente realtà con qualche giorno di anticipo rispetto all’evento Unpacked 2020 in programma per il prossimo 5 agosto.

Il Galaxy Z Flip 5G porta con sé tutte le caratteristiche dello smartphone pieghevole già in commercio da settimane e unisce la velocità senza precedenti della tecnologia 5G grazie alla piattaforma Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G Mobile Platform che debutta così nella gamma dei prodotti Samsung Galaxy.

Il nuovo dispositivo sarà in vendita in Italia a partire dal 7 agosto prossimo in due diverse colorazioni, Mystic Gray e Mystic Bronze. Vediamo insieme le specifiche tecniche di Galaxy Z Flip 5G.

Display principale : Infinity Flex Display (21,9:9) Dynamic AMOLED FHD+ da 6,7 pollici, 2636 x 1080 425 ppi

: Infinity Flex Display (21,9:9) Dynamic AMOLED FHD+ da 6,7 pollici, 2636 x 1080 425 ppi Display cover : Display Super AMOLED da 1,1 pollici 300 x 112303 ppi

: Display Super AMOLED da 1,1 pollici 300 x 112303 ppi Dimensioni : 73,6 x 87,4 x 17,4 mm (chiuso), 73,6 x 167,3 x 7,2 mm (aperto)

: 73,6 x 87,4 x 17,4 mm (chiuso), 73,6 x 167,3 x 7,2 mm (aperto) Peso : 183 grammi

: 183 grammi Fotocamera anteriore : Fotocamera selfie 10 MP: F2.4, Dimensioni pixel: 1,22 μm, FOV: 80˚

: Fotocamera selfie 10 MP: F2.4, Dimensioni pixel: 1,22 μm, FOV: 80˚ Doppia fotocamera posteriore : Fotocamera grandangolare 12 MP: Dual Pixel AF, OIS, F1.8, Dimensioni pixel: 1,4 μm, FOV: 78˚, OIS (Optical Image Stabilization) per la fotocamera grandangolare posteriore, Zoom digitale fino a 8x, Registrazione HDR10+, Tracciamento AF

: Fotocamera grandangolare 12 MP: Dual Pixel AF, OIS, F1.8, Dimensioni pixel: 1,4 μm, FOV: 78˚, OIS (Optical Image Stabilization) per la fotocamera grandangolare posteriore, Zoom digitale fino a 8x, Registrazione HDR10+, Tracciamento AF Processore : Qualcomm SM8250-2-AB Octa-core 7 nm a 64 bit

: Qualcomm SM8250-2-AB Octa-core 7 nm a 64 bit Memoria : 8 GB di RAM con 256 GB di archiviazione interna

: 8 GB di RAM con 256 GB di archiviazione interna Batteria : Doppia batteria a 3.300 mAh

: Doppia batteria a 3.300 mAh Carica : Ricarica rapida compatibile con cavo di alimentazione e in modalità wireless, Wireless PowerShare

: Ricarica rapida compatibile con cavo di alimentazione e in modalità wireless, Wireless PowerShare Sistema operativo : Android 10

: Android 10 Rete: 5G Non-Standalone (NSA), 5G Standalone (SA), Sub6, Dynamic Spectrum Sharing (DSS), LTE Enhanced 4×4 MIMO, fino a 6CA, LTE Cat.20, fino a 2,0 Gbps in download/fino a 200 Mbps in caricamento