Plex: 80 nuovi canali in streaming gratis

Redazione Webnews,

Plex amplia la propria offerta gratuita aggiungendo al bouquet altri 80 canali. Sbarcata in Italia a dicembre del 2019, l’app per lo streaming gratis ha deciso di rinfrescarsi e di ampliare la propria fetta di mercato offrendo nuovi canali. L’offerta è stata allargata in tutti e 200 i Paesi nei quali l’app è scaricabile (è disponibile per dispositivi Android, Apple, smart TV e computer) e l’obiettivo è quello di continuare a rosicchiare fasce di utenza al digitale terrestre tradizionale, che non è ovunque gratuito. Attualmente, nel bouquet di Plex ci sono dunque canali per tutti i gusti, dal cinema all’intrattenimento, senza trascurare lo sport e i cartoni animati per i bambini.

Ovviamente, la presenza tra i concorrenti di colossi come Netflix, Amazon Prime Video o Disney+ non ha consentito a Plex di decollare del tutto, ma con questi 80 canali aggiuntivi potrebbe esserci una svolta. In Italia ancora il modello non è stato digerito completamente dagli utenti, che per fruire gratuitamente dei canali proposti devono obbligatoriamente guardare delle pubblicità. In sostanza, è lo stesso sistema che è alla base della TV tradizionale, poiché senza le pubblicità che interrompono le trasmissioni, i contenuti non potrebbero essere offerti gratis dai vari palinsesti, eppure le interruzioni dello streaming sembrano essere particolarmente indigeste.

Plex: i nuovi canali in streaming gratis

Ampliare l’offerta, dunque, può essere un incentivo per gli utenti ad accettare più a cuor leggero gli spot pubblicitari, senza la cui visione, la riproduzione si interrompe senza poter andare avanti. Tra i nuovi canali aggiunti, ce ne sono davvero di interessanti, come quello ufficiale della Reuters, l’agenzia di stampa che consente di rimanere aggiornati in tempo reale sulle news da tutto il mondo. Sports Network offre trasmissioni sportive live e in replica, mentre IGN TV è dedicato agli esports. Si è pensato però anche ai più piccoli con Toon Goggles, che offre cartoni animati e altri programmi in target. Per conoscere tutti i canali presenti su Plex, basta andare sul sito del servizio e addentrarsi tra le offerte di Live TV e contenuti on demand.