Amazon lancia il Negozio di Mascherine

Redazione Webnews,

Al di là di quello che sostengono i complottisti, con ogni probabilità dovremo convivere a lungo col coronavirus COVID-19 e le mascherine diventeranno un’abitudine per diversi mesi, qualcosa che smetteremo di dimenticarci quando usciamo e che, per quanto spiacevole, impareremo ad indossare senza troppi fastidi.

Amazon, sempre sul pezzo quando si tratta di affari, ha inaugurato il Negozio di Mascherine, una sezione sulla versione italiana del famoso portale di e-commerce dedicato proprio alle mascherine per il viso, da quella lavabili in stoffa a quelle chirurgiche usa e getta.

Tre le categorie di mascherine:

Mascherine in tessuto (riutilizzabili)

Mascherine per uso generico (monouso)

Mascherine per uso medico (certificate)

Sono decine le proposte disponibili su Amazon, dai pacchi da 50 pezzi di mascherine non mediche alle confezioni da 10 di mascherine in stoffa, senza dimenticare quelle chirurgiche in tre strati, disponibili anche questi in pacchi da 50 pezzi.

Rispetto a qualche settimana fa, quando anche in Italia non era spesso facilissimo procurarsi delle mascherine di qualsiasi tipo, moltissime delle mascherine o dei pacchi di mascherine disponibili al momento su Amazon sono in pronta consegna con spedizione veloce e gratuita per gli utenti di Amazon Prime.