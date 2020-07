Pokémon GO, gli allenatori potranno superare il livello 40

Redazione Webnews,

Se siete incalliti giocatori di Pokémon GO dal momento del lancio avrete quasi certamente raggiunto il livello 40, il massimo attualmente disponibile per gli allenatori di Pokémon in realtà aumentata, e fatto incetta delle ricche ricompense previste per chi raggiunge quel traguardo arrivando ad accumulare ben 5 milioni di punti esperienza.

Il limite del livello 40 è rimasto una certezza per anni, anche se nelle ultime settimane, il file APK di Pokémon GO aveva svelato l’addio a quel limite. Ora, però, è arrivata l’ufficialità da parte di Niantic, tramite il Senior Project Manager Matthew Slemon:

Raggiungere il livello 41 o superiori continuerà a richiedere grandi sforzi. I livelli servono a mostrare quanti sforzi mettete nel gioco e non sarà facile guadagnare punti esperienza come è stato in passato.

Accumulare punti oltre il livello 40, ha precisato Slemon, sarà diverso rispetto ai livelli precedenti, ma Niantic punta a tenere le bocche cucite ancora a lungo a e svelare la nuova dinamica entro la fine del 2020.

Non è chiaro se entro la fine dell’anno ci sarà l’annuncio ufficiale o se la novità verrà già implementata, ma se non avete ancora raggiunto il livello 40 state certi di avere ancora qualche mese per tentare l’eroica scalata e farvi trovare pronti non appena il limite verrà rimosso.