WMF Worldwide Events: 12 eventi per diffondere l’Innovazione

Redazione Webnews,

A poche settimane dal grande successo dell’evento WMF Online in pieno lockdown per il nostro Paese, il Web Marketing Festival (WMF) è pronto ad alzare l’asticella e fare le cose ancora più in grande con una serie di eventi internazionali che, tra il mese di ottobre 2020 e tutto il 2021, puntano a diffondere idee e conoscenze legate a innovazione, imprenditorialità, startup, tecnologia e digitale in tutto il Mondo.

12 gli eventi in programma in 12 nazioni e 5 diversi contenimenti per i WMF Worldwide Events che prenderanno il via il 6 ottobre 2020 in Croazia, per poi proseguire la settimana successiva, il 14 ottobre, a Malta, e andare a toccare nei mesi successivi Sydney, La Valletta, Vancouver, Chengdu, ma anche Belgrado, Barcellona, Lione, Salonicco, Sofia, Zagabria e Tunisi.

Ogni evento, possibile grazie al supporto delle Camere di Commercio Italiane all’Estero e alla collaborazione di partner individuati sui territori e nelle città coinvolte, sarà caratterizzato da approfondimenti, analisi e dibattiti su temi legati, come tutti gli eventi targati WFM, all’Innovazione tecnologica e sociale, ma anche all’ambiente e alla sostenibilità, con ospiti ed esperti che metteranno la propria esperienza al servizio della collettività.

Non solo. Ogni evento in ciascuna città ospiterà anche una startup competition che ricalcherà l’ormai famosa competizione tra startup in Italia che ha recentemente spento 7 candeline. Le realtà vincitrici in ciascun evento saranno poi coinvolte nelle prossime edizioni del WMF in Italia.

Tutte le informazioni sugli eventi del WMF nel Mondo sono consultabili nella sezione “WMF Worldwide Events” del sito ufficiale del Festival.