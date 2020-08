Donald Trump annuncia il ban di TikTock negli USA

Redazione Webnews,

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato il ban del social network TikTok in tutto il Paese, probabilmente già per la giornata di oggi, sabato 1 agosto 2020.

Trump non ha ancora digerito la poca ammirazione che gli utenti di TikTok hanno nei suoi confronti e lo scherzetto fatto dagli stessi in occasione del raduno di Trump a Tulsa qualche settimana fa – la gran parte dei posti sono stati prenotati dagli utenti di TikTok per far credere agli organizzatori ci sarebbe stata un’immensa adesione – è stata la proverbiale goccia nel vaso traboccante.

La motivazione ufficiale addotta da Trump, però, è legata alle tensioni con la Cina e i presunti legami tra TikTok e il governo cinese. Nonostante le rassicurazione di TikTok e il parere degli esperti, secondo i quali le politiche sulla privacy di TikTok non sono molto diverse da quella di Facebook, Trump non solo si è detto contrario ad una possibile acquisizione di TikTok da parte di una società statunitense, ma è pronto a firmare un ordine esecutivo, sfruttando i poteri speciali legati allo stato di emergenza per la pandemia di COVID-19, per chiudere l’app negli Stati Uniti.

In viaggio sull’Air Force One qualche ora fa, Trump ha confermato ai giornalisti che il ban di TikTok negli USA è in arrivo, si tratterà di questione di ore, anche se non è chiaro quale sarà lo strumento che Trump intende utilizzare.

L’annuncio di Trump arriva negli stessi giorni in cui TikTok, che nell’ultimo anno ha assunto quasi mille persone nel team statunitense, ha deciso di investire ulteriormente negli USA e assumere altre 10mila persone, preziosissimi posti di lavoro in un momento in cui gli Stati Uniti, e il resto del Mondo, a causa della pandemia di COVID-19 stanno registrando un terribile aumento della disoccupazione e di perdita di posti di lavoro.