Google Pixel 4a: caratteristiche e prezzo

Redazione Webnews,

Google Pixel 4a sarà disponibile in Italia a partire dal 1° ottobre e punta tutto sul rapporto prezzo qualità. Con il nuovo smartphone, l’azienda di Mountain View ha deciso di puntare ancora sugli aspetti maggiormente graditi agli utenti, dalla fotocamera agli aggiornamenti costanti che garantiscono sicurezza e migliorie nel corso del tempo. Il tutto attraverso un hardware elegante e ad un prezzo ancora più accessibile rispetto alla precedente versione. Con 389 euro, infatti, è possibile assicurarsi un dispositivo la cui batteria ha una maggiore durata, che scatta foto professionali anche se non siete dei fotografi provetti e garantisce alti livelli di sicurezza per i vostri dati e le vostre attività.

Design rinnovato, Google Pixel 4a presenta un foro per la fotocamera anteriore e conferma funzionalità delle quali ormai molti non possono fare a meno. Basti pensare al HDR+ con i controlli per la doppia esposizione alla Modalità ritratto, sena dimenticare Scatto migliore e Foto notturna con astrofotografia. Non manca lo stabilizzatore video per riprese da veri registi.

Google Pixel 4a è disponibile nel colore nero con display OLED da 5,8 pollici. La finitura opaca della cover posteriore offre una presa confortevole e al contempo sicura, mentre il pulsante di accensione è come da tradizione colorato. Gli sfondi personalizzati, inoltre, si allineano alla perfezione al foro della fotocamera anteriore proponendo interessanti giochi grafici.

Google Pixel 4a dispone della funzionalità Recorder (solo in lingua inglese) per collegarsi direttamente a Google Docs e salvare e condividere trascrizioni e registrazioni. Interessante anche la funzione Live Caption (solo in inglese), che offre sottotitoli in tempo reale per video e audio, ma è in grado anche di sottotitolare in automatico telefonate e videochiamate.

Google Pixel 4a in pre-ordine dal 10 settembre

Anche su Google Pixel 4a è disponibile il nuovo Assistente Google in italiano, che consente di fare tutto ciò che si vuole fare il proprio Pixel più facilmente e rapidamente: ricerche, condivisioni di foto, invio Sms etc. All’interno del Google Pixel 4a pulsa un processore Qualcomm Snapdragon 730G Mobile Platform,con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Le nuove custodie ufficiali in tessuto 4a saranno disponibili in tre colori. Il nuovo dispositivo è disponibile in pre-ordine dal 10 settembre.