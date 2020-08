3 notebook con scheda SIM e connessione 4G LTE

Redazione Webnews,

Scegliere un nuovo computer portatile può spesso rivelarsi più difficile di quel che si possa pensare. A meno che non si hanno poche pretese, la miriade di notebook in commercio e le diverse caratteristiche richiedono di stilare una sorta di priorità: cosa dobbiamo farci? Se la risposta è navigare in rete, scrivere e utilizzare le funzionalità più basiche avete davvero l’imbarazzo della scelta.

Se, invece, necessitate di funzionalità specifiche, occorre destreggiarsi con cura tra schede tecniche e produttori. Abbiamo già visto i notebook pensati per chi ha necessità di una batteria di lunga durata, oggi invece vogliamo proporvi tre notebook con connessione 4G LTE, dotati cioè di slot per inserire una SIM card dati e navigare in totale autonomia senza bisogno di una connessione Wi-Fi, spesso assente quando si viaggia.

Galaxy Book S (Qualcomm)

Sistema operativo : Windows 10 Home

: Windows 10 Home Display : LCD TFT FHD da 13,3 pollici con pannello touchscreen

: LCD TFT FHD da 13,3 pollici con pannello touchscreen Dimensioni : 305,2 x 203,2 x 6,2 ~ 11,8 mm

: 305,2 x 203,2 x 6,2 ~ 11,8 mm Peso : 961 g

: 961 g CPU : Processore Intel Core con Intel Hybrid Technology

: Processore Intel Core con Intel Hybrid Technology Grafica : Intel UHD Graphics

: Intel UHD Graphics Memoria : 8 GB di RAM

: 8 GB di RAM Archiviazione : 256 GB eUFS, MicroSD slot (fino a 1 TB)

: 256 GB eUFS, MicroSD slot (fino a 1 TB) Fotocamera : 720p HD

: 720p HD Batteria : 42 Wh (fino a 25 ore in riproduzione video

: 42 Wh (fino a 25 ore in riproduzione video Connettività : 3G, 4G (Nano-SIM), 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 MIMO

: 3G, 4G (Nano-SIM), 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 MIMO Porte : 2 USB 3.1, 1 porta combinata uscita cuffie/ingresso microfono, lettore di schede multimediali MicroSD

: 2 USB 3.1, 1 porta combinata uscita cuffie/ingresso microfono, lettore di schede multimediali MicroSD Sensori : Sensore impronte digitali, Sensore Hall, Sensore di luminosità

: Sensore impronte digitali, Sensore Hall, Sensore di luminosità Autenticazione : Accesso a Windows Hello tramite impronta digitale

: Accesso a Windows Hello tramite impronta digitale Audio : Quattro altoparlanti stereo: audio di AKG, suono immersivo con tecnologia Dolby Atmos

: Quattro altoparlanti stereo: audio di AKG, suono immersivo con tecnologia Dolby Atmos Colore: Earthy gold

Microsoft Surface Pro X

Sistema operativo : Windows 10 Home

: Windows 10 Home Display : PixelSense™ da 13″ 2880×1920 (267 PPI) e input multitocco a 10 punti

: PixelSense™ da 13″ 2880×1920 (267 PPI) e input multitocco a 10 punti Dimensioni : 287 mm x 208 mm x 7.3 mm

: 287 mm x 208 mm x 7.3 mm CPU : Microsoft SQ1

: Microsoft SQ1 Grafica : Microsoft SQ1 Adreno 685 GPU

: Microsoft SQ1 Adreno 685 GPU Memoria : 8 GB o 16 GB LPDDR4x RAM

: 8 GB o 16 GB LPDDR4x RAM Archiviazione : SSD (unità a stato solido): 128 GB, 256 GB o 512 GB

: SSD (unità a stato solido): 128 GB, 256 GB o 512 GB Videocamera anteriore : 5 MP con video Full-HD da 1080p

: 5 MP con video Full-HD da 1080p Videocamera principale : 10 MP con messa a fuoco automatica con HD 1080p e 4K Video

: 10 MP con messa a fuoco automatica con HD 1080p e 4K Video Batteria : Fino a 13 ore di autonomia per la riproduzione di video locali

: Fino a 13 ore di autonomia per la riproduzione di video locali Connettività : Wi-Fi 5: compatibile con 802.11 ac, Tecnologia Bluetooth Wireless 5.0, Qualcomm Snapdragon X24 LTE Modem, fino a Gigabit LTE Advanced Pro con supporto per nanoSIM e eSIM.

: Wi-Fi 5: compatibile con 802.11 ac, Tecnologia Bluetooth Wireless 5.0, Qualcomm Snapdragon X24 LTE Modem, fino a Gigabit LTE Advanced Pro con supporto per nanoSIM e eSIM. Porte : 2 x USB-C, 1 porta Surface Connect, Porta con connettore per Surface Keyboard

: 2 x USB-C, 1 porta Surface Connect, Porta con connettore per Surface Keyboard Sensori : Accelerometro, Giroscopio, Magnetometro, Sensore di luce ambientale

: Accelerometro, Giroscopio, Magnetometro, Sensore di luce ambientale Autenticazione : Fotocamera per l’autenticazione del volto con Windows Hello

: Fotocamera per l’autenticazione del volto con Windows Hello Audio: Due microfoni da studio far-field, altoparlanti stereo da 2 W con Dolby Audio

HP ProBook 450 G7

Sistema operativo : Windows 10 Pro 64

: Windows 10 Pro 64 Display : Display FHD IPS antiriflesso con retroilluminazione WLED, diagonale da 39,6 cm (15,6″), 250 nit, 45% NTSC (1920 x 1080)

: Display FHD IPS antiriflesso con retroilluminazione WLED, diagonale da 39,6 cm (15,6″), 250 nit, 45% NTSC (1920 x 1080) Dimensioni : 36,49 x 25,69 x 1,9 cm

: 36,49 x 25,69 x 1,9 cm Peso : 2 kg

: 2 kg Processore : Processore Intel Core i5-10210U

: Processore Intel Core i5-10210U Memoria : 8 GB

: 8 GB Archiviazione : 256 GB di storage SSD

: 256 GB di storage SSD Fotocamera : 720p HD

: 720p HD Batteria : 45 Wh

: 45 Wh Connettività : Combo Intel Dual Band Wireless-AC 22260 Wi-Fi 6 (2×2) e Bluetooth 5.0, Intel XMM 7360 LTE-Advanced Cat 9

: Combo Intel Dual Band Wireless-AC 22260 Wi-Fi 6 (2×2) e Bluetooth 5.0, Intel XMM 7360 LTE-Advanced Cat 9 Porte : 1 USB 3.1 Type-C Gen 1, 2 USB 3.1 Gen 1, 1 USB 2.0 (porta alimentata), 1 HDMI 1.4b, 1 RJ-45, 1 combo cuffie/microfono

: 1 USB 3.1 Type-C Gen 1, 2 USB 3.1 Gen 1, 1 USB 2.0 (porta alimentata), 1 HDMI 1.4b, 1 RJ-45, 1 combo cuffie/microfono Sensori : Sensore impronte digitali, Sensore Hall, Sensore di luminosità

: Sensore impronte digitali, Sensore Hall, Sensore di luminosità Audio: Altoparlanti stereo, microfono integrato (mono o dual array)