5 notebook con autonomia sopra le 15 ore

Redazione Webnews,

Sono davvero moltissime le specifiche da tenere in considerazione quando si vuole acquistare un nuovo computer portatile. La scelta è assolutamente soggettiva e va adattata alle proprie esigenze, ma il primo passo è chiedersi: per cosa sarà utilizzato il dispositivo? Un gamer ha degli standard molto specifici, ben diversi da chi lavora in mobilità e necessità di un notebook leggero e versatile, mentre disegnatori e illustratori dovranno orientarsi su qualcosa di altrettanto diverso.

Oggi vogliamo rivolgerci a chi è alla ricerca di un notebook con batteria capiente in grado di assicurare almeno 15 ore di autonomia con una sola carica, così da poter essere sempre operativi, anche nel caso in cui ci si dimentichi il caricatore a casa.

Galaxy Book S (Qualcomm) – 25 ore

Sistema operativo : Windows 10 Home

: Windows 10 Home Display : LCD TFT FHD da 13,3 pollici con pannello touchscreen

: LCD TFT FHD da 13,3 pollici con pannello touchscreen Dimensioni : 305,2 x 203,2 x 6,2 ~ 11,8 mm

: 305,2 x 203,2 x 6,2 ~ 11,8 mm Peso : 961 g

: 961 g CPU : Processore Intel Core con Intel Hybrid Technology

: Processore Intel Core con Intel Hybrid Technology Grafica : Intel UHD Graphics

: Intel UHD Graphics Memoria : 8 GB di RAM

: 8 GB di RAM Archiviazione : 256 GB eUFS, MicroSD slot (fino a 1 TB)

: 256 GB eUFS, MicroSD slot (fino a 1 TB) Fotocamera : 720p HD

: 720p HD Batteria : 42 Wh (fino a 25 ore in riproduzione video)

: 42 Wh (fino a 25 ore in riproduzione video) Connettività : 3G, 4G (Nano-SIM), 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 MIMO

: 3G, 4G (Nano-SIM), 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 MIMO Porte : 2 USB 3.1, 1 porta combinata uscita cuffie/ingresso microfono, lettore di schede multimediali MicroSD

: 2 USB 3.1, 1 porta combinata uscita cuffie/ingresso microfono, lettore di schede multimediali MicroSD Sensori : Sensore impronte digitali, Sensore Hall, Sensore di luminosità

: Sensore impronte digitali, Sensore Hall, Sensore di luminosità Autenticazione : Accesso a Windows Hello tramite impronta digitale

: Accesso a Windows Hello tramite impronta digitale Audio : Quattro altoparlanti stereo: audio di AKG, suono immersivo con tecnologia Dolby Atmos

: Quattro altoparlanti stereo: audio di AKG, suono immersivo con tecnologia Dolby Atmos Colore: Earthy gold

Dell XPS 13″ – 19 ore

Sistema operativo : Windows 10 Home (64 bit)

: Windows 10 Home (64 bit) Display : Display FHD+ (1.920 x 1.200) da 13,4″ InfinityEdge, non touch-screen, antiriflesso, 500 nit

: Display FHD+ (1.920 x 1.200) da 13,4″ InfinityEdge, non touch-screen, antiriflesso, 500 nit Peso : 1,27 kg

: 1,27 kg CPU : Processore Intel Core i5-1035G1 di decima generazione (6 MB di cache, fino a 3,6 GHz)

: Processore Intel Core i5-1035G1 di decima generazione (6 MB di cache, fino a 3,6 GHz) Grafica : Scheda grafica Intel UHD con memoria grafica condivisa

: Scheda grafica Intel UHD con memoria grafica condivisa Memoria : 8 GB di RAM

: 8 GB di RAM Archiviazione : Unità a stato solido PCIe NVMe M.2 da 512 GB

: Unità a stato solido PCIe NVMe M.2 da 512 GB Fotocamera : Webcam widescreen HD (720p) da 2,25 mm

: Webcam widescreen HD (720p) da 2,25 mm Batteria : Batteria a 4 celle, 52 Wh (integrata)

: Batteria a 4 celle, 52 Wh (integrata) Connettività : Killer AX1650 (2×2) integrato su Intel Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.1

: Killer AX1650 (2×2) integrato su Intel Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.1 Porte : 2 Thunderbolt 3 con DisplayPort e capacità di alimentazione, 1 lettore di schede MicroSD v4.0, 1 jack combo per cuffie/microfono da 3,5 mm, 1 adattatore da Type-C a USB-A v3.0 standard

: 2 Thunderbolt 3 con DisplayPort e capacità di alimentazione, 1 lettore di schede MicroSD v4.0, 1 jack combo per cuffie/microfono da 3,5 mm, 1 adattatore da Type-C a USB-A v3.0 standard Audio : Altoparlanti stereo ottimizzati a livello professionale con Waves MaxxAudio Pro

: Altoparlanti stereo ottimizzati a livello professionale con Waves MaxxAudio Pro Colore: Poggiapolsi composito in alluminio lavorato, argento platino, con fibra di carbonio nera

Lenovo Yoga 14 S940 – 17 ore

Sistema operativo : Windows 10 Home 64

: Windows 10 Home 64 Display : 14″ FHD (1920 x 1080) IPS, 400 nits, lucido, vetro, Dolby Vision

: 14″ FHD (1920 x 1080) IPS, 400 nits, lucido, vetro, Dolby Vision CPU : Intel Core i5-1035G4 (4C / 8T, 1.1 / 3.7GHz, 6MB)

: Intel Core i5-1035G4 (4C / 8T, 1.1 / 3.7GHz, 6MB) Grafica : Scheda grafica Intel Iris Plus

: Scheda grafica Intel Iris Plus Memoria : 8GB Soldered LPDDR4X-3733

: 8GB Soldered LPDDR4X-3733 Archiviazione : 512GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe

: 512GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe Batteria : 4 Cell Li-Polymer

: 4 Cell Li-Polymer Colore: Grigio

LG Gram 14″ – 23.5 ore

Sistema operativo : Windows 10 Home (64 bit)

: Windows 10 Home (64 bit) Display : 14″ IPS Full HD (1920 x 1080)

: 14″ IPS Full HD (1920 x 1080) Dimensioni : 323.4 x 14.5~16.5 x 211.8 mm

: 323.4 x 14.5~16.5 x 211.8 mm Peso : 995 g

: 995 g CPU : Processore Intel Core i5-8265U (1.6 GHz, turbo fino a 3.9 GHz, L3 cache 6 MB, 15 W)

: Processore Intel Core i5-8265U (1.6 GHz, turbo fino a 3.9 GHz, L3 cache 6 MB, 15 W) Grafica : Intel UHD Graphics 620

: Intel UHD Graphics 620 Memoria : 8 GB DDR4 (2400MHz)

: 8 GB DDR4 (2400MHz) Archiviazione : 256GB SSD Sata3

: 256GB SSD Sata3 Fotocamera : 720p HD Ready & Mic

: 720p HD Ready & Mic Batteria : 72Wh (fino a 23.5 ore di durata)

: 72Wh (fino a 23.5 ore di durata) Connettività : 802.11 AC Intel 9560, Bluetooth 5.0

: 802.11 AC Intel 9560, Bluetooth 5.0 Porte : 3 USB 3.1, 1 USB-C, Thunderbolt 3/HDMI 1.4, Ethernet 10/100 Megabit (RJ45), Cuffie/microfono

: 3 USB 3.1, 1 USB-C, Thunderbolt 3/HDMI 1.4, Ethernet 10/100 Megabit (RJ45), Cuffie/microfono Colore: Dark Silver

Samsung Book Flex – 20 ore

Colore : Royal Blue

: Royal Blue Sistema operativo : Windows 10 Home

: Windows 10 Home Display : Display FHD QLED con pannello touchscreen da 13,3 pollici (1920 x 1080)

: Display FHD QLED con pannello touchscreen da 13,3 pollici (1920 x 1080) Dimensioni : 302,6 x 202,9 x 12,9 mm

: 302,6 x 202,9 x 12,9 mm Peso : 1,16 kg

: 1,16 kg CPU : Processore Intel Core di decima generazione (Ice Lake)

: Processore Intel Core di decima generazione (Ice Lake) Grafica : Intel Iris Plus Graphics

: Intel Iris Plus Graphics Memoria : 12 GB

: 12 GB Archiviazione : 512 GB (NVMe)

: 512 GB (NVMe) Fotocamera/Microfono : 720p HD / Microfono Dual Array

: 720p HD / Microfono Dual Array Batteria : 69,7 Wh

: 69,7 Wh Connettività : Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2×2

: Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2×2 Porte : Thunderbolt 3 (2) | USB-C (1) | Combinata UFS/MicroSD | Cuffie/microfono

: Thunderbolt 3 (2) | USB-C (1) | Combinata UFS/MicroSD | Cuffie/microfono Sicurezza : Impronte digitali

: Impronte digitali S Pen : S Pen integrata

: S Pen integrata Audio: Altoparlanti stereo AKG con Smart Amp