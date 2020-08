Vodafone: nuova offerta con smartphone a rate, i dettagli

Redazione Webnews,

Vodafone aggiorna la promozione Special Giga, dedicata solo ad alcuni clienti. Questo tipo di offerte vengono ormai catalogate come “operator attack”. Nello specifico, sono interessati gli utenti che provengono dai seguenti operatori: Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e altri operatori virtuali, mentre sono esclusi TIM, WINDTRE, Very Mobile, ho. Mobile e Lycamobile. Chi si reca nei negozi Vodafone per fare la portabilità del numero potranno usufruire di una promozione che in cambio di 9,99 euro al mese offre minuti illimitati, 1.000 SMS, e 70 GB di traffico dati.

Vodafone Special Giga con smartphone

Per l’attivazione è necessario pagare 10 euro una tantum per l’attivazione della Sim, ma 5 euro saranno trasferiti sulla stessa come credito residuo. E non è tutto, perché gli utenti interessati possono associale alla nuova Special Giga l’acquisto di uno smartphone a rate. Al momento sono quattro le proposte attive:

– Samsung Galaxy A20e: 30 rate mensili da 2,99 euro, con versamento di 9,99 euro di anticipo;

– Samsung Galaxy A51: 30 rate mensili da 7,99 euro e 29,99 euro di anticipo;

– Xiaomi Mi Note 10 Lite: 30 rate mensili da 7,99 euro e 39,99 euro di anticipo;

– Apple iPhone 11: 30 rate mensili da 22,99 euro con anticipo da 119,99 euro.

Vodafone: il nuovo TCL 10 5G nel listino rateizzazioni

Le novità dell’operatore “rosso” non sono però terminate, poiché dal 6 agosto ha introdotto nel listino rateizzazioni sia per i nuovi sia per i già clienti il nuovo smartphone TCL 10 5G. Il telefonino era già disponibile da qualche settimana per tutti i clienti Vodafone al costo di 8,99 ero al mese senza anticipo o a 399,99 euro in un’unica soluzione. Da ieri, invece, il TCL 10 5G è abbinabile ad alcune offerte. In particolare, può essere acquistato con offerte della gamma Infinito in 30 rate mensili da 5,99 euro ciascuna, oppure a rate di 7,99 euro ciascuna per l’offerta Vodafone Red, e ancora a 8,99 euro al mese con le offerte Vodafone Easy, Shake, Facile, Junior, Family +, infine a 9,99 euro al mese con le offerte C’all Global, Special e altre offerte ricaricabili. In tutti i casi è previsto un anticipo: 29,99 euro in caso di addebito su carta di credito, che diventano 49,99 euro in caso di addebito su conto corrente bancario.