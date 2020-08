Come installare la beta pubblica di watchOS 7

Redazione Webnews,

Apple ha rilasciato a sorpresa la prima beta pubblica di WatchOS 7, la nuova versione del sistema operativo per gli smartwatch di Cupertino. Si tratta della prima beta pubblica in assoluto per Apple Watch e anche in questo caso valgono le raccomandazioni che facciamo in occasione del rilascio di ogni versione non finale di un sistema operativo: valutate bene prima di installarla e provarla, considerando che si tratta di una versione che potrebbe risultare instabile e con fastidiosi bug.

Per WatchOS 7, però, dobbiamo aggiungere un’ulteriore raccomandazione per chi vuole installarla: al contrario di quanto accade con iOS, una volta installata la beta pubblica di watchOS 7 non si potrà tornare indietro e, in caso di problemi, non si potrà far altro che sperare in un rapido rilascio della nuova beta da parte di Apple.

Se volete comunque provare WatchOS 7 prima del suo rilascio ufficiale, iniziamo col dirvi che sono esclusi dall’aggiornamento Apple Watch Series 1 e Apple Watch Series 2. Se siete in possesso di un Apple Watch Series 3 o successivi, ecco i passaggi da seguire per installare la prima beta pubblica di WatchOS 7:

Assicuratevi che il vostro iPhone abbia installata l’ultima versione della beta pubblica di iOS 14;

Dal vostro iPhone visitate questo indirizzo usando il browser Safari;

Fate un tap su watchOS e selezionate “Enroll Your Devices“

Dopo aver scaricato il profilo per la beta di Apple Watch sul vostro iPhone, dovrete attivarlo recandovi in Impostazioni -> Generali -> Profilo e facendo un tap su Installa;

A questo punto, utilizzando l’app di Apple Watch sul vostro iPhone dovreste essere in grado di vedere la prima beta pubblica di WatchOS 7 e dare il via all’installazione sul vostro Apple Watch, proprio come fate di solito con le versioni finali rilasciate da Apple.