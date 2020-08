Twitch Prime cambia nome: ora è Prime Gaming

Matteo Tontini,

Fino a oggi si chiamava Twitch Prime, ora Amazon ha deciso di cambiare nome alla suite di vantaggi incentrati sui videogiochi per avvicinare la nomenclatura ai suoi altri servizi digitali, come Prime Video e Prime Reading. Il nuovo Prime Gaming è identico a prima. È offerto in bundle con Amazon Prime, il servizio di abbonamento che include consegne “premium” più veloci, e offre una serie di bonus digitali per attirare i giocatori. Questi includono una sottoscrizione a costo zero a un canale su Twitch (normalmente costa almeno 5 euro al mese), l’accesso ad alcuni giochi gratuiti e articoli per titoli popolari come Apex Legends.

Amazon non ha specificato, a ogni modo, il motivo per cui ha deciso di rinominare Twitch Prime. Immaginiamo che alcuni clienti Prime non siano ancora a conoscenza dell’esistenza di Twitch Prime, né del fatto che venga fornito con la stessa sottoscrizione al servizio premium di Amazon. Tra questi, potrebbero esserci anche alcuni utenti che giocano ma non usano Twitch e presumono erroneamente che i vantaggi non siano rilevanti per loro. In un comunicato stampa, Amazon ha affermato che Prime Gaming “porta agli abbonati un maggior numero di nuovi contenuti per una quantità di giochi mai vista sul servizio”, indicando i vari titoli SNK che sono stati offerti agli utenti e gli accordi che Amazon si è assicurata con publisher di grandi dimensioni, come Riot Games e Roblox Corporation.

Non è chiaro, tuttavia, se Amazon abbia intenzione di modificare i vantaggi inclusi nel pacchetto. Si dice che la società stia lavorando a un servizio di streaming simile a Stadia, che sarà presto fornito in bundle con l’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate. Vale la pena ricordare che Amazon è anche un publisher, sebbene la maggior parte dei suoi sforzi, inclusi The Grand Tour Game e Crucible, non abbiano dato i loro frutti.