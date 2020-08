iPhone 12, iPad ed Apple Watch: tutte le date di lancio

Redazione Webnews,

Apple, come tutte le altre aziende che operano nell’ambito della tecnologia, è stata costretta a rivedere il lancio dei nuovi prodotti per via della pandemia di coronavirus. Tra stabilimenti chiusi, fornitori in ritardo e problemi di logistica, la casa di Cupertino ha dovuto rivedere i propri piani, ma ormai il calendario è ben definito e non ci saranno ulteriori ritardi. Ovviamente, tutti i riflettori sono puntati su iPhone 12, il Melafonino edizione 2020 che sarà rilasciato assieme ad iPad e al nuovo Apple Watch.

Rispetto alle precedenti edizioni, dunque, il nuovo iPhone si presenterà in ritardo, anche se in parte lo si sapeva. Apple aveva annunciato inizialmente uno spostamento di qualche settimana rispetto al periodo tradizionale, ma alcuni problemi nella produzione delle fotocamere ha causato qualche intoppo aggiuntivo. Comunque sia, secondo l’analista Jon Posser, il quadro è ben delineato e con un tweet riporta le date in cui saranno mostrati al mondo i nuovi dispositivi Apple.

iPhone 12, iPad ed Apple Watch: le date di presentazione e ordini

Per Apple Watch ed iPad è atteso un annuncio tramite comunicato stampa, senza alcun evento dunque, nella settimana del 7 settembre. Il nuovo iPhone, invece, sarà mostrato durante un evento online nella settimana del 12 ottobre. I preordini di iPhone 12 e 12 Max prenderanno il via nella settimana del 12 ottobre, mentre le spedizioni partiranno la settimana successiva, quella del 19 ottobre. Per iPhone 12 Pro e 12 Pro Max, invece, preordini e spedizioni a partire da novembre.

Ovviamente, Posser si assume tutte le responsabilità di queste nuove indiscrezioni, anche se altri analisti, come Mark Gurman di Bloomberg non sembrano essere molto d’accordo. Insomma, le date potrebbero ancora variare, anche se non di molto, ma pare che il rilascio a scaglioni di iPhone 12 sia confermato, anche se la cosa va a cozzare contro i rumors venuti fuori in precedenza.

Quanto ad iPad ed Apple Watch, ci sono poche certezze ancora: il nuovo tablet Apple dovrebbe partire con un display da 10,8″ e un nuovo caricatore da 20W in confezione; la sesta serie di smartwatch invece dovrebbe essere in grado di misurare il livello di ossigeno nel sangue. Sarà realmente così?

New, adjusted Apple dates! Apple Watch & iPad

– Via press release

– Week 37 w/c Sep 7 iPhone 12 event

– Week 42 w/c Oct 12 iPhone 12 devices

– Preorders week 42 w/c Oct 12

– Shipping week 43 w/c Oct 19 iPhone 12 Pro devices

– Preorder and shipping in Nov (no exact date yet) — Jon Prosser (@jon_prosser) August 12, 2020