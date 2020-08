A Total War Saga: Troy gratis, come riscattarlo

Matteo Tontini,

A Total War Saga: Troy è gratis su Epic Games Store, un regalo davvero grande quello che stavolta fa ai giocatori lo sviluppatore di Fortnite. Se da un lato si tratta di un’offerta oltremodo succulenta, dall’altro la scadenza per poter riscattare il gioco è davvero stretta: si potrà infatti scaricare l’ultima opera di Sega e Creative Assembly fino alle 15:00 di oggi, 14 agosto.

Al momento, A Total War Saga: Troy è disponibile esclusivamente per PC, ma pare che debutterà sulle altre piattaforme digitali a partire da agosto 2021.

Come scaricare gratis A Total War Saga: Troy

Come anticipato, sarà possibile scaricare gratuitamente gratis A Total War Saga: Troy ancora per poche ore, quindi bisogna affrettarsi perché alle 15:01 di oggi l’offerta terminerà e il titolo tornerà al suo prezzo di listino (49,99 euro). Per effettuare il download del gioco bisognerà essere in possesso di un account su Epic Games Store o crearne uno per l’occasione.

Dopodiché basterà andare sulla pagina dedicata al titolo nel negozio digitale e premere il pulsante Ottieni. Così facendo il gioco verrà riscattato e posto nella libreria dell’utente, che potrà procedere all’istallazione. Come lascia intuire il titolo stesso, A Total War Saga: Troy è incentrato sull’evento epocale della guerra di Troia, riportando in vita il conflitto come mai fatto prima.

Vale la pena sottolineare che l’ambizioso strategico di Sega e Creative Assembly non è l’unico che al momento si può scaricare gratuitamente sullo store di Epic: i giocatori hanno infatti la possibilità di mettere le mani su Remnant: From the Ashes e sulla Collezione Alto.