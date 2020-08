Civilization VI su Android: dettagli e download gratis

Redazione Webnews,

Civilization VI è finalmente disponibile su tutte le piattaforme possibili e immaginabili. Lo storico strategico a turni, che consente di creare il proprio impero e colonizzare il mondo, sbarca ufficialmente anche sui dispositivi Android. In principio fu il PC, poi il titolo si è espanso anche su console, sbarcando su Nintendo Switch ed in seguito anche su PlayStation 4 e Xbox One. Alla fine del 2018, invece, il porting su iOS, sistema operativo che gira su iPhone e iPad, ma mancava l’ultimo tassello, che Aspyr Media ha inserito proprio in queste ore.

Civilization VI su Android in versione free-to-start

Civilization VI è disponibile anche per dispositivi Android, piattaforma sulla quale viene offerto in modalità free-to-start. Il download è gratuito e si può giocare senza spendere un centesimo fino ad un certo punto della campagna, ovvero fino al turno 60. A quel punto, l’utente deve decidere se fermarsi, oppure proseguire acquistando la versione a pagamento che costa 20 euro. L’acquisto, oltre a consentire di giocare senza limiti, sblocca anche la modalità multiplayer, che consente di confrontarsi sia con altri utenti Android, sia con quelli che hanno installato il videogame su iOS.

E non finisce qui. Una volta che si è in possesso di una copia acquistata di Civilization VI, anche su Android si potranno comprare le varie espansioni disponibili. Per scaricare il gioco in versione free-to-start per il tuo smartphone clicca qui.