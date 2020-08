Fortnite e DC presentano “Ride bene chi ride ultimo”

Redazione Webnews,

La collaborazione tra Epic Games e DC cresce ancora e l’arrivo di Harley Quinn, Catwoman e Batman in Fortnite, i giocatori del popolare videogioco avranno la possibilità di avere a disposizione altri tre villain dell’universo DC: Joker, Poison Ivy e Mida.

I tre personaggi verranno introdotti il prossimo novembre con il bundle Ride bene chi ride ultimo che includerà 1.000 V-Buck e undici oggetti di gioco:

1.000 V-Buck

Tre costumi: The Joker, Poison Ivy, Midas Rex

Tre back bling: Laugh Riot (reattivo), Back Bloom, Midas Crest

Quattro picconi: Bad Joke, The Joker’s Revenge, Ivy Axe, Kingmaker

Scia Pick a Card

Il pacchetto sarà disponibile dal 17 novembre 2020 per Xbox One e Xbox Series X, ma anche per PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch al prezzo di 29,99 euro. L’acquisto potrà essere effettuato direttamente dallo store all’interno del gioco o, in alternativa, nei negozi digitali delle singole piattaforme.

Harley Quinn, Catwoman e Batman, invece, sono già disponibili nel negozio oggetti di Fortnite.