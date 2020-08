Instagram inizia a fondersi con Facebook Messenger

Matteo Tontini,

Anche se lentamente, sembrerebbe che Facebook sia ancora intenzionata a perseguire il suo sogno di unificare la messaggistica istantanea tra le sue app. The Verge riporta che alcuni dei suoi dipendenti hanno ricevuto, tramite Android e iOS di Instagram, una notifica che gli comunicava la possibilità di “chattare con gli amici di Facebook”.

Di conseguenza, l’aeroplanino di carta che simboleggia i DM (Messaggi Diretti) su Instagram è stato sostituito dal logo di Messenger. Stando alla fonte, tuttavia, non sarebbe ancora possibile inviare messaggi agli amici di Facebook, a riprova del fatto che la notifica potrebbe essere arrivata in anticipo.

L’update dovrebbe inoltre dare un aspetto “più colorato” alle chat, così come l’opportunità di rispondere ai messaggi semplicemente scorrendovi sopra con il dito. Non è una novità che Facebook voglia unificare le chat di Instagram, Messenger e WhatsApp con la crittografia end-to-end come caratteristica comune. L’obiettivo dell’azienda è quello di creare un solo spazio social, ancora più privato; quindi dare accesso a tutti gli utenti a un’unica app potrebbe servire a raggiungerlo.

Al momento, a ogni modo, è prematuro parlare di una fusione vera e propria, sebbene ci siano già i primi segnali evidenti. È chiaro che la società di Mark Zuckerberg voglia fare le cose con calma per assicurarsi di non destabilizzare servizi collaudati e utilizzati quotidianamente da decine di milioni di utenti in tutto il mondo.

A proposito di Instagram, di recente il social incentrato sugli scatti ha aggiunto il font Comic Sans alle Storie, uno dei più famosi ma odiati caratteri di sempre.