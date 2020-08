Samsung Galaxy M31s in arrivo anche in Italia

Redazione Webnews,

Samsung Galaxy M31s, la versione potenziata del Galaxy M31 già disponibile nel nostro Paese, è destinato ad arrivare anche in Italia nel prossimo futuro. Samsung non ha ancora fatto alcun annuncio, ma la pagina di supporto relativa al nuovo smartphone con batteria potenziata è stata già lanciata dal colosso sudcoreano.

Lo stesso vale per altri Paesi UE come Germania e Portogallo e questo ci conferma l’intenzione di Samsung commercializzare anche in Europa questa versione già commercializzata in India con un prezzo di circa 230-250 euro.

La novità senza dubbio più rilevante di questa versione dello smartphone economico è rappresentata dalla ricarica rapida a 25W, che promette di farci ricaricare velocemente la capiente batteria da 6.000 mAh che garantisce fino a 21 ore di navigazione internet (LTE) e fino a ben 26 ore di riproduzione video.

Questa la scheda tecnica:

Sistema operativo : Android 10

: Android 10 Display : Super AMOLED da 6.5″ (1080 x 2400 pixels)

: Super AMOLED da 6.5″ (1080 x 2400 pixels) Dimensioni : 159.3 x 74.4 x 9.3 mm

: 159.3 x 74.4 x 9.3 mm Peso : 203 g

: 203 g CPU : Exynos 9611 Octa-core

: Exynos 9611 Octa-core Memoria : 6-8 GB

: 6-8 GB Archiviazione : 128 GB

: 128 GB Fotocamera anteriore : 32 MP f/2.2

: 32 MP f/2.2 Fotocamera posteriore : tripla fotocamera (64 MP, 12 MP, 5 MP)

: tripla fotocamera (64 MP, 12 MP, 5 MP) Batteria : 6000 mAh

: 6000 mAh Connettività: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0

Due le colorazioni disponibili in India, che dovrebbero essere le stesse che arriveranno anche in Italia: Mirage Black e Mirage Blue.