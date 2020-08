BlackBerry 5G con Android e tastiera fisica in arrivo nel 2021

Il 2021 potrebbe segnare il ritorno di uno smartphone che ha fatto la storia: il BlackBerry. A tentare di dare nuova vita al famoso BlackBerry, portandolo al passo coi tempi e mantenendo la sua caratteristica tastiera fisica, sarà la startup texana OnwardMobility, che in queste ore ha confermato la notizia.

Poche le informazioni al momento disponibile su questo nuovo smartphone BlackBerry, se non che supporterà il 5G, avrà Android come sistema operativo e avrà una tastiera fisica QWERTY completamente ridisegnata.

Un vero e proprio azzardo per la startup statunitense che strizza più l’occhio agli utenti business che ai consumatori classici probabilmente non pronti a tornare ad una tastiera fisica di fronte alla comodità e versatilità delle tastiere virtuali a cui siamo abituati ormai da qualche anno.

L’obiettivo non è solo realizzare il dispositivo più sicuro e produttivo, ma vogliamo che sia anche un dispositivo per tutti i giorni. Questo significa cosa come la fotocamera di prima qualità e tutte le altre specifiche che ci si aspetta da uno smartphone per un utilizzo quotidiano.