Fortnite: ecco il torneo anti-Apple, i premi

Redazione Webnews,

Continua la battaglia a distanza tra Epic Games, la casa del videogame Fortnite, ed Apple. Dopo aver introdotto un sistema di pagamento proprietario, che aggira quello di Cupertino, il gioco è stato bandito da iPhone e iPad, dando il via ad una diatriba che ormai va avanti da diversi giorni. Tra le varie contromosse di Epic Games c’è l’organizzazione di un nuovo evento, un torneo che è stato definito Coppa FreeFortnite. È evidentemente un evento anti Apple con tanto di skin appositamente realizzata e che mette in palio premi rigorosamente della concorrenza di Cupertino.

Fortnite: il regolamento del torneo anti Apple

Il torneo prenderà il via domenica 23 agosto 2020 ed avrà la durata di 4 ore, durante le quale si potranno giocare al massimo 12 partite di seguito. La modalità unica della coppa è Singolo, ragion per cui non si potrà giocare in team con i propri amici. Le partite avranno per l’occasione delle regole speciali, ovvero un sistema a punti che si possono ottenere nel seguente modo:

– 1 punto ogni 3 minuti passati sull’isola di Fortnite;

– 1 punto per ogni eliminazione;

– 10 punti per ogni Vittoria Reale

Coppa FreeFortnite: i premi

I punti servono per la classifica, ma anche per le ricompense, ovvero una serie di premi il cui prestigio varia ovviamente in base al punteggio raggiunto. Eccoli:

– Skin Don Torsolone: è la skin vista nel trailer “1984” creato da Epic e che prende sostanzialmente in giro l’omonima pubblicità di Apple (10 punti);

– Cappelli gratuiti FreeFortnite: saranno inviati a tutti i giocatori che otterranno i punteggi migliori;

– 1.200 hardware di gioco ai migliori 1200 giocatori, ovvero:

Alienware Gaming Laptop

Samsung Galaxy Tab S7

OnePlus 8 – 90 FPS su un telefono

PlayStation 4 Pro

Xbox One X

Nintendo Switch