Rocksteady annuncia Suicide Squad: Kill The Justice League

Redazione Webnews,

Il mondo dei videogiochi sta per venire inondando di supereroi. Oltre a Marvel’s Avengers in uscita il prossimo 4 settembre, DC rilancia con un titolo fresco d’annuncio, Suicide Squad: Kill The Justice League.

Il titolo sviluppato da Rocksteady Studios è stato annunciato con un reveal trailer durante l’evento online DC FanDome. Suicide Squad: Kill The Justice League sarà ambientato nell’universo Arkham e avrà dei legami narrativi con la fortunata saga videoludica di Rocksteady, Batman: Arkham.

Al centro del titolo ci saranno ovviamente i super villain della Suicide Squad, da Harley Quinn a Deadshot, passando per King Shark e Captain Boomerang, che avranno un obiettivo molto chiaro: sconfiggere la Justice League.

Suicide Squad: Kill The Justice League permetterà fino a 4 giocatori in modalità co-op, ma sarà possibile anche avviare una campagna singola sfruttando l’intelligenza artificiale per controllare i personaggi non usati dal giocatori, che avrà comunque la possibilità di passare velocemente da un personaggio all’altro.

La cattiva notizia è che per vedere in azione Suicide Squad: Kill The Justice League bisognerà attendere un bel po’. Il titolo, salvo slittamenti, dovrebbe arrivare nel corso del 2022 per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X.