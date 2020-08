WhatsApp nuova beta: torna anche una vecchia funzione

Mirko Nicolino,

Continuano senza sosta gli aggiornamenti di WhatsApp, l’app di messaggistica di proprietà di Facebook. Nelle ultime ore è stata rilasciata la nuova beta per Android, per la precisione la versione 2.20.198.11. Diverse le novità introdotte con questa release, tra cui una nuova suoneria per le chiamate di gruppo, oltre ad una nuova animazione per gli adesivi. Gli stessi vengono riprodotti in loop per ben otto volte, meno si si tratta di stickers animati di lunga durata. E non finisce qui, perché è stata migliorata l’interfaccia delle chiamate, con i pulsanti spostati tutti nella parte inferiore dell’interfaccia.

WhatsApp: torna la scorciatoia per la camera

Reintrodotta anche la scorciatoia della camera, che era sparita senza che tanti utenti se ne accorgessero. In sostanza, al’interno di WhatsApp sono presenti diverse scorciatoie per accedere più rapidamente a determinate funzioni. Le si possono vedere entrando in una conversazione e premendo l’icona a forma di graffa: attualmente, nell’ultima versione stabile, ci sono tra le altre Documento, Galleria, Audio, Posizione e Contatto. Sì, perché dopo l’arrivo delle stanze di Facebook Rooms su WhatsApp, l’icona della scorciatoia Camera era stata soppressa. A quanto pare, però, sono stati in molti gli utenti a lamentarsi di questa mossa: meglio avere la scorciatoia Camera che quella relativa alla creazione di una Stanza. Per questo motivo, gli sviluppatori dell’app di messaggistica l’hanno reintrodotta nuovamente. Nella nuova beta per Android, dunque, sono sette le scorciatoie a disposizione tappando sulla graffetta.