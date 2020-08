iPhone pieghevole: Apple fa sul serio

Redazione Webnews,

Apple prosegue in gran segreto il proprio progetto di lanciare sul mercato un iPhone pieghevole. Dopo le voci dei mesi scorsi, ci sarebbe addirittura il primo prototipo del dispositivo, che secondo quanto riferisce il leaker Jon Prosser, starebbe circolando già all’interno del campus di Cupertino. Se non fosse per la tipologia di dispositivo, la notizia in sé non sarebbe rivoluzionaria, visto che tutte le aziende realizzano tanti prototipi e solo alcuni poi finiscono realmente sul mercato. Ovviamente, un iPhone pieghevole rappresenterebbe per Apple un punto di svolta e secondo i rumors si tratterebbe di un dispositivo molto simile a Surface Duo di Microsoft, la cui uscita dovrebbe avvenire a breve.

L’iPhone pieghevole sarà uguale a Surface Duo?

Più che un dispositivo pieghevole, dunque, si tratterebbe di un doppio smartphone unito da cerniere. Prosser non fornisce tantissimi altri dettagli su questo presunto iPhone pieghevole, ma sottolinea che quando è aperto i due schermi si uniscono tanto da sembrare un display unico. Insomma, nonostante le cerniere, la distanza tra i due schermi è talmente ridotta da mostrare uno schermo unico in totale apertura. La scelta di Apple si spiegherebbe nelle difficoltà trovate da alcune aziende concorrenti che hanno realizzato già dispositivi pieghevoli. Un unico schermo, infatti, non va molto d’accordo in primis con i granelli di polvere, ma non è l’unico inconveniente.

Apple: diversi progetti per dispositivi pieghevoli

Comunque sia, il prototipo di Apple che starebbe circolando nel campus di Cupertino sarebbe basato su iPhone 11, con due schermi legati tra loro da cerniere in acciaio inossidabile. E comunque non è ancora tutto, perché la società di Cupertino starebbe lavorando anche al altri dispositivi pieghevoli. Dai brevetti fin qui depositati, ad esempio, emerge un lavoro importante in corso per l’eliminazione della piega che contraddistingue i prodotti già in commercio. Un’altra sfida che Apple è sicura di vincere.