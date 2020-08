Pokémon GO introduce (finalmente) le Mega Evoluzioni

Redazione Webnews,

Dopo settimane di indiscrezioni, Niantic è finalmente pronta ad introdurre le Mega Evoluzioni dei Pokémon in Pokémon GO con alcune meccaniche aggiuntive che diventeranno realtà a partire dal 27 agosto e che saranno protagoniste di alcuni eventi a tema organizzati da Niantic in tutto il mese di settembre.

Inizialmente saranno quattro i Pokémon che si potranno evolvere sfruttando le nuove Mega Evoluzioni – Venusaur, Charizard, Blastoise e Beedrill – utilizzando la nuova risorsa Mega Energia. La Mega Energia potrà essere raccolta dagli allenatori durante i Mega Raid: più velocemente si riuscirà a battere un Pokémon con Mega Evoluzione durante un Mega Raid e più Mega Energia si otterrà.

Trainers, we have huge news coming your way… Or should we say MEGA news?

Stay tuned! #PokemonGO pic.twitter.com/aae4FejJ1A — Pokémon GO (@PokemonGoApp) August 25, 2020

I Pokémon con Mega Evoluzione saranno 4, ma almeno per il momento si potrà avere un solo Pokémon Mega Evoluto alla volta: se si usa la Mega Evoluzione su un Pokémon mentre si è in possesso di un altro Pokémon Mega Evoluto, il primo tornerà nella sua forma non Mega. Se, però, si vorrà riutilizzare la Mega Evoluzione su quest’ultimo Pokémon, il vantaggio è che si avrà bisogno di una quantità minore di Mega Energia.

Cosa può fare un Pokémon Mega Evoluto? Può partecipare ai raid e può essere utilizzato nelle battaglie con gli amici, ma non potrà essere messo in difesa di una palestra né essere utilizzato per partecipare alle battaglie della Lega Lotte GO.

Le Mega Evoluzioni in Pokémon GO arriveranno il 27 agosto e saranno accompagnate da una ricerca speciale.