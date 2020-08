IFA 2020, LG annuncia PuriCare Wearable Air Purifier

Redazione Webnews,

LG anticipa di qualche giorno la sua partecipazione all’edizione speciale di IFA 2020 di Berlino svelando un nuovo dispositivo indossabile che promette di purificare l’aria che respiriamo ogni giorno.

L’azienda sudcoreana non cita direttamente la pandemia di COVID-19, ma parla del nuovo prodotto, il PuriCare Wearable Air Purifier, come della soluzione al dilemma delle mascherina fatte in casa o di quelle usa e getta, non sempre disponibile in quantità sufficienti.

PuriCare Wearable Air Purifier è dotato di due filtri H13 HEPA – simili in tutto e per tutto a quelli impiegati da LG nel prodotti per la purificazione dell’aria domestica – che, anche grazie a due ventole a tre velocità, filtrano non soltanto l’aria in entrata, ma anche in uscita, così da fornire aria pulita sia a chi indossa il dispositivo che agli altri.

Un sensore respiratorio rivela il ciclo e il volume del respiro di chi sta indossando la mascherina e regola di conseguenza la velocità delle ventole. Il tutto funziona grazie ad una batteria integrata da 820 mAh che, stando a quanto dichiarato da LG, garantisce dalle 2 alle 8 ore di autonomia a seconda della modalità di funzionamento selezionata: fino a 8 ore con le ventole al minimo e circa 2 con le ventole al massimo.

LG assicura che PuriCare Wearable Air Purifier è ergonomico e progettato per adattarsi a diverse forme del viso, riducendo al minimo le fuoriuscite dell’aria dal naso e sotto al mento e garantendo anche il massimo del comfort dopo molte ore di utilizzo, massimo 8 per i già citati limiti della batteria.

Non solo. Il dispositivo può essere conservato all’intero di un apposito case dotato di luci UV-LED che permettono di uccidere i germi dannosi. Il case funge anche da base di ricarica e permette di avvisare l’utente, tramite l’app per iOS e Android LG ThinQ, quando è giunto il momento di cambiare i filtri.

PuriCare Wearable Air Purifier sarà al centro dell’esibizione virtuale di LG all’IFA 2020. Al momento non si hanno notizie circa il prezzo o la disponibilità del dispositivo, LG si è limitata a preannunciare che arriverà nel quarto trimestre del 2020 in alcuni mercati selezionati.