Come usare GoPro HERO8 Black come webcam per Windows

Redazione Webnews,

GoPro HERO8 Black può essere finalmente utilizzata come webcam anche su Windows. A poche settimane dal rilascio dell’app per MacOS, da qualche ora GoPro ha reso disponibile la stessa applicazione anche per gli utenti di Windows, anche se in versione beta.

Se avete una GoPro HERO8 Black tra le mani una e volete provare subito ad usarla come webcam, dovete munirvi tra le altre cose di un account Facebook, fondamentale per accedere alla versione beta del software. Vediamo insieme i passaggi da seguire:.

Installate la versione 2.0 del firmware per HERO8 Black da questo indirizzo

Scaricare il software GoPro Webcam da questo indirizzo e installarlo (è necessario essere in possesso di un account Facebook)

Collegare la vostra GoPro HERO8 Black al vostro PC e avviare il software GoPro Webcam

GoPro HERO8 Black si accenderà ed entrerà automaticamente in modalità webcam.

A questo punto GoPro HERO8 Black può essere gestita direttamente dall’utility desktop e potrà essere utilizzata con una serie di software per effettuare videochiamate o dirette:

Zoom

Google Meet

Microsoft Teams

Skype

BlueJeans

GoTo Meeting

Snap Camera

Facebook Rooms