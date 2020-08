Hitman gratis per PC: link al download

Matteo Tontini,

Hitman gratis per PC potrebbe far venire l’acquolina in bocca a chiunque e, adesso, i giocatori hanno la possibilità di riscattarlo dall’Epic Games Store.

Per essere precisi si tratta di Hitman Edizione Game of the Year, vale a dire la versione completa del titolo uscito nel 2016: gli utenti sono dunque chiamati a vestire i panni del celebre sicario in tutte le missioni uscite nel corso del tempo, comprese quelle ambientate in Italia.

Chiunque deciderà di effettuare il download del gioco potrà cimentarsi in un’avventura accattivante, che metterà a dura prova le capacità furtive degli utenti. Ogni missione potrà essere portata a termine in modi diversi, grande libertà è infatti offerta ai giocatori che potranno adottare il proprio modus operandi.

Come scaricare Hitman gratis per PC

Per effettuare il download di Hitman gratuitamente è necessario andare sullo store digitale di Epic e accedere al proprio account (nel caso non se ne avesse uno, lo si potrà creare sul momento). Poi sarà possibile accedere alla pagina del negozio dedicata a Hitman e premere il pulsante Ottieni. Il gioco verrà così riscattato e aggiunto alla libreria dell’utente, che potrà procedere all’installazione.

Non è l’unico titolo attualmente disponibile a costo zero su Epic Games Store, comunque. A questo indirizzo, i giocatori PC possono inoltre riscattare Shadowrun Collection, pacchetto che include Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall – Director’s Cut e Shadowrun Hong Kong – Extended Edition.

Ricordiamo che entrambi i giochi in questione potranno essere scaricati gratuitamente solo fino alle 17:00 (ore italiane) del 3 settembre 2020, dopodiché torneranno al loro prezzo originario.