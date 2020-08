Samsung registra il marchio Iris Ring: sostituisce Infinity-O

Redazione Webnews,

Periodo di grande fermento per Samsung, che ha registrato in Corea del Sud il marchio Iris Ring. La richiesta di “patent” è stata depositata la settimana scorsa da Samsung Display, la divisione che si occupa prevalentemente degli schermi dei nuovi smartphone del brand. Dalla domanda di registrazione non emergono le caratteristiche, ma per stessa ammissione di Samsung si tratta del nuovo nome per i pannelli che hanno una fotocamera frontale inserita in un foro circolare. Insomma, Infinity-O va in pensione per lasciare il posto, appunto, ad Iris Ring.

Samsung Iris Ring manda in pensione Infinity-O

Contestualmente al deposito del nuovo marchio, Samsung ha annunciato di aver ricevuto le verifica per “Hole Area Clarity” da parte degli Underwriters Laboratories (UL): nelle aree interne al foro in cui è incastonata la selfiecam non ci sono differenze di colore. Il brand sudcoreano ha utilizzato questa soluzioen di un solo foro circolare per la camera frontale nella gamma S10, ma dopo il deposito del nuovo marchio bisogna capire se Iris Ring sarà la nuova dicitura anche per i prossimi prodotti in commercio o se ancora per un po’ sarà sfruttato il trademark Infinity-O.

Infinity-O anche sui modelli base e midrange

Secondo indiscrezioni, alla registrazione del nuovo marchio dovrebbe corrispondere la nuova tecnologia sviluppata per i display presenti sui prossimi dispositivi di punta come Samsung Galaxy S21 – S30. La via intrapresa dal brand, insomma, è però fin troppo delineata, considerato che anche gli smartphone base di gamma e quelli leggermente superiori saranno dotati di schermo Infinity-O. Ci riferiamo, ad esempio, al Samsung Galaxy A11 e al prossimo Galaxy A12, ma anche al Galaxy A51. La differenza tra i vari modelli, in sostanza, è rappresentata solamente dalla posizione della lente, che in alcuni dispositivi è nella parte superiore al centro, mentre in altri è spostata a sinistra.