Netflix gratis: i contenuti da vedere senza abbonamento

Redazione Webnews,

Netflix ha rimosso da un po’ di tempo, così come altri servizi di streaming concorrenti, la possibilità di effettuare la prova gratuita prima di sottoscrivere un abbonamento, ma da più di un anno in parallelo ha reso disponibili gratuitamente una serie di contenuti per chi non è mai stato utente Netflix.

Finora si è trattato di film o episodi di serie TV messi a disposizione gratuitamente degli utenti con un obiettivo molto semplice: attirare nuovi abbonati. È accaduto, ad esempio, con alcuni episodi di Stranger Things in vista dell’uscita della nuova stagione o col film Tutte le volte che ho scritto ti amo prima di distribuire l’atteso sequel. Ora, però, il colosso dello streaming ha deciso di lanciare una vera e propria sezione dedicata ai non abbonati (e, si spera, futuri abbonati).

Chi non ha un account Netflix può collegarsi a questo indirizzo e guardare gratuitamente film come Bird Box o The Two Popes, ma anche il primo episodio di Stranger Things o del documentario Our Planet o, ancora, del reality show Love Is Blind e della serie Elite.

Tutti i contenuti gratuiti di Netflix sono disponibili anche in versione italiana e con sottotitoli nelle varie lingue disponibili anche per gli abbonati. Non è chiaro con quale frequenza Netflix aggiornerà la sezione, ma è lecito immaginare che nuovi contenuti saranno aggiunti in modo tattico in occasioni di lanci importanti, così da dare agli utenti un assaggio delle novità ed invitarli così a sottoscrivere l’abbonamento.