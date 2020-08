Twitter, record di like per l’ultimo post di Chadwick Boseman

Matteo Tontini,

Twitter ha un nuovo “cinguettio” più apprezzato nella storia, ma il nuovo record è assai agrodolce. Il social network ha infatti confermato che l’ultimo post del compianto Chadwick Boseman, ovvero la notizia della sua morte da parte della sua famiglia, è il tweet con più like di sempre.

Il post in questione, che trovate qui sotto, aveva raggiunto i 7,7 milioni di Mi Piace nel pomeriggio del 29 agosto, anche se pare che siano diminuiti nelle ultime quarantott’ore. Per chi non lo sapesse, la star di Black Panther è passata a miglior vita appena quarantatreenne, per via di un cancro al colon con cui aveva combattuto quattro anni.

La notizia ha devastato non soltanto gli innumerevoli fan Marvel, ma anche attori, persone nel mondo dello spettacolo e intere organizzazioni: non sono infatti tardati ad arrivare like e retweet di Dwayne Johnson, The Academy e Netflix. Alcuni dei suoi ultimi progetti erano proprio per il colosso dello streaming, tra cui Da 5 Bloods di Spike Lee e Ma Rainey’s Black Bottom, che ancora deve debuttare. Film che l’attore ha con forza girato tra un intervento e l’altro o durante la chemioterapia.

Si può dire con certezza che questo non è il modo in cui Twitter voleva che il record venisse battuto. I record precedenti sono stati stabiliti da post indubbiamente più lieti di celebrità del calibro di Barack Obama, BTS e Ariana Grande, tra gli altri. Tuttavia, riflette la continua crescita della community di Twitter, nonostante affronti quotidianamente la pressione di Instagram, TikTok e altri giganti social.