Disney+: in arrivo nuova la funzione Group Watch

Disney+ sta lavorando ad una nuova funzione che consenta di guardare assieme ad amici e parenti a distanza film e Serie TV. Non si tratta di una novità assoluta, perché ci sono altre applicazioni che consentono di fruire di contenuti video mantenendo il distanziamento sociale. Servizi che si sono rivelati particolarmente utili durante il periodo di lockdown, ma ai quali gli utenti ormai si sono abituati e non sembrano più disposti ad abbandonare. È per questo che anche Disney+ sta pensando ad una soluzione analoga che, a meno di sorprese, si chiamerà Group Watch. Il nome stesso della nuova funzionalità dice tutto.

Disney+: Group Watch arriva assieme a Mulan?

L’indiscrezione è riportata da alcuni siti specializzati, che sottolineano come dal codice sorgente del sito di Disney + emergano indizi su una funzione che consenta di sincronizzarsi con persone lontane e guardare gli stessi contenuti video. Addirittura, analizzando la pagina del live action di Mulan, il termine Group Watch apparirebbe centinaia di volte nel codice javascript. Insomma, il debutto dovrebbe essere imminente e potrebbe essere collegato proprio al Premier Access di Mulan, che prenderà il via il 4 settembre. Non è ancora chiaro se la funzione di “visione di gruppo” sarà esclusiva di chi acquisterà il film, ma i contorni della novità sono delineati.

Con Group Watch, in sostanza, più utenti potranno guardare da postazioni diverse un film o una serie Tv, purché siano in possesso di un abbonamento a Disney +. Inoltre, la nuova funzionalità consentirà di esprimere le proprie emozioni tramite alcune emoji: ovviamente non mancheranno le più gettonate sui social network come amore, tristezza, sorriso, pazzia, risata e occhiolino. Dal codice del sito di Disney+ emergono limitazioni ai titoli del catalogo e agli account riservati ai bambini. In totale, la visione simultanea dovrebbe essere aperta a 6 amici e potrà avvenire da computer o da app mobile. Dal quartier generale del colosso californiano nessuna conferma, ma nemmeno alcuna smentita.