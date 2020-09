Amazon Music e Twitch insieme per i live streaming musicali

Redazione Webnews,

Due colossi dello streaming come Amazon Music e Twitch hanno deciso di unire le forze unendo i propri caratteri peculiari per un progetto senza precedenti: collegare il vastissimo catalogo musicale di Amazon Music con la possibilità per gli artisti di esibirsi in live streaming grazie a Twitch.

La novità annunciata da Amazon, proprietaria dei due servizi che prima o poi erano destinati ad incontrarsi, arriva in un momento delicato in cui il Mondo sta affrontando una pandemia e gli spettacoli dal vivo sono ridotti all’osso o aperti soltanto ad un numero ristretto di spettatori.

Amazon, quindi, ha individuato questo vuoto ed ha provato a correre ai ripari, come spiegato da Ryan Redington, Director di Amazon Music:

La combinazione del live streaming, unita alla riproduzione su richiesta di brani su Amazon Music è rivoluzionaria. Stiamo fornendo agli artisti sempre più strumenti per proporre ai fan i propri live e questa nuova funzionalità non poteva arrivare in un momento più cruciale per il settore. Più di 1.000 artisti hanno già collegato i propri account Amazon Music a Twitch, e siamo solo al primo giorno. Insieme a Twitch, stiamo consentendo agli artisti di tutti i generi, in qualsiasi momento della propria carriera, di sfruttare l’efficacia sociale del live streaming, per creare maggiore coinvolgimento con la loro musica.

La novità è disponibile per gli oltre 55 milioni di iscritti ad Amazon Music con qualsiasi abbonamento, ma al momento è limitata soltanto all’app ufficiale di Amazon Music per iOS e Android. È sufficiente aprire l’app e recarsi nella nuova sezione Live per accedere subito alle dirette in corso.