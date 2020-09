Nvidia RTX 3070, 3080 e 3090 ufficiali: prezzi e uscita

Matteo Tontini,

Sono state finalmente presentate in via ufficiale Nvidia RTX 3070, 3080 e 3090, attesissime schede grafiche basate sull’architettura Ampere.

Nonostante il salto di qualità decisamente notevole rispetto alle già avanzate GPU serie 2000, i prezzi sono piuttosto abbordabili (perlomeno in confronto a quanto ci si sarebbe aspettato). Per quanto riguarda le Founder’s Edition, infatti, il costo è rimasto più o meno lo stesso della generazione precedente. Ecco dunque i prezzi previsti per il mercato italiano:

Nvidia GeForce RTX 3070 – 519 euro

Nvidia GeForce RTX 3080 – 719 euro

Nvidia GeForce RTX 3090 – 1549 euro

Sebbene ci sia un lieve rialzo rispetto a quelli in dollari, non è così drastico (negli Stati Uniti vanno infatti dai 499, 699 ai 1499 dollari).

Per quanto riguarda l’uscita, invece, Nvidia RTX 3080 sarà messa sul mercato statunitense il 17 settembre 2020, mentre la RTX 3090 il 24 settembre. Per finire, la RTX 3070 arriverà a ottobre.

Quest’ultima dovrebbe garantire performance migliori della RTX 2080ti, secondo quanto riferito dal CEO di Nvidia. Davvero notevole quindi il rapporto qualità/prezzo, se si pensa che dovrebbe che dovrebbe partire da 499 dollari pur essendo un colosso da 2944 SM e 46 CUDA Cores e 8GB G6 di memoria video, in grado di erogare 40 “RT TeraFLOPS”. Per quanto riguarda la Nvidia GeForce RTX 3080, invece, vanta una potenza doppia rispetto alla 2080 secondo quanto riferito da Nvidia. Contiene 10GB di memoria G6X e può raggiungere 58 “RT TFLOPS” (o 30 “Shader-TFLOPS”).

Infine, la Nvidia GeForce RTX 3090 è un mostro con 24GB di memoria G6X e dovrebbe essere il 50% più veloce di una Titan RTX, presentandosi dunque come la nuova punta di diamante per quanto riguarda le GPU sul mercato, in grado di erogare 36 “Shader-TFLOPS” e 69 “RT-TFLOPS”.