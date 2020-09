Samsung annuncia il Galaxy Book Flex 5G

Redazione Webnews,

Il primo notebook con supporto al 5G di casa Samsung è diventato realtà. Dopo giorni e giorni di indiscrezioni, l’azienda sudcoreana ha finalmente annunciato il nuovo Galaxy Book Flex 5G, versione con modulo 5G dell’ottimo e versatile Galaxy Book Flex in commercio anche in Italia da qualche mese.

Galaxy Book Flex 5G, il primo laptop ad usare il nuovissimo processore Tiger Lake di Intel, annunciato proprio oggi dopo i rumors delle ultime ore, è dotato di uno schermo da 13,3″ e può essere personalizzato con processore Core i5 o Core i7, fino a 16 GB di RAM, batteria da 69.7Wh e fino a 512 GB di spazio di archiviazione SSD.

Il dispositivo è anche dotato di una fotocamera principale da 13 MP che permette di scattare foto e video in mobilità, ma anche di una più classica webcam a 720p perfetta per le videochiamate. La S Pen di Samsung è inclusa nel Galaxy Book Flex 5G, così come rimane inclusa anche nella versione senza modulo 5G, il Galaxy Book Flex.

Queste le specifiche tecniche del Galaxy Book Flex 5G:

Sistema operativo : Windows 10 Home, Windows 10 Pro

: Windows 10 Home, Windows 10 Pro Display : 13.3″ FHD (1920×1080) con pannello touchscreen

: 13.3″ FHD (1920×1080) con pannello touchscreen Dimensioni :304.9 x 202.3 x 13.9~14.9mm

:304.9 x 202.3 x 13.9~14.9mm Peso : 1.26 kg

: 1.26 kg CPU : Intel Core di undicesima generazione (Tiger Lake) Core i5 o i7

: Intel Core di undicesima generazione (Tiger Lake) Core i5 o i7 Grafica : Intel Iris X

: Intel Iris X Memoria : fino a 16 GB

: fino a 16 GB Archiviazione : fino 512 GB SSD (NVMe)

: fino 512 GB SSD (NVMe) Fotocamera : 13 MP e webcam 720 HD

: 13 MP e webcam 720 HD Batteria : 69,7 Wh

: 69,7 Wh Connettività : 5G (Sub6), LTE, Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2×2

: 5G (Sub6), LTE, Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2×2 Porte : Thunderbolt 4 | USB-C | HDMI | Combinata UFS/MicroSD | Cuffie/microfono

: Thunderbolt 4 | USB-C | HDMI | Combinata UFS/MicroSD | Cuffie/microfono Sicurezza : Impronte digitali

: Impronte digitali S Pen : S Pen integrata

: S Pen integrata Audio : Altoparlanti stereo AKG con Smart Amp

: Altoparlanti stereo AKG con Smart Amp Colore: Royal Silver

Galaxy Book Flex 5G non ha ancora una data di uscita ufficiale e Samsung al momento non ha ancora svelato neanche il prezzo di vendita al momento del lancio.