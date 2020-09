Samsung Galaxy Tab S7 e S7+ disponibili anche in Italia

Redazione Webnews,

A più di un mese dall’enorme leak targato WinFuture, Samsung ha ufficializzato i due nuovi tablet top di gamma, Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+, veri e propri avversari dell’amatissimo e vendutissimo iPad Pro di Apple.

Le specifiche sono di altissimo livello e le prestazioni promesse da Samsung fanno davvero gola: fino al 25% di performance core più veloce, fino al 36% di prestazioni grafiche più veloci e fino al 77% di processore neurale più veloce rispetto al Galaxy Tab S6, ma anche fino a 14 ore di autonomia con una sola carica e possibilità di ricaricare velocemente la batteria grazie al supporto super fast charging a 45W.

Il potente dispositivo, sia nella versione S7 che nella S7+, include non soltanto la S Pen, ma col suo acquisto gli utenti ricevono anche 6 mesi gratis di Clip Studio Paint Ex per Android e 30 giorni gratis di Canva Pro per testare a fondo la propria creatività e le potenzialità del nuovo arrivato nella famiglia Galaxy.

Samsung Galaxy Tab S7: le specifiche

Display : LTPS LCD 11″ 2560×1600 pixel (120Hz)

: LTPS LCD 11″ 2560×1600 pixel (120Hz) Dimensioni : 165,3 x 253,8 x 6,3mm

: 165,3 x 253,8 x 6,3mm Peso : 498g (Wi-Fi), 500g (LTE)

: 498g (Wi-Fi), 500g (LTE) Batteria : 8.000mAh (fino a 15 ore in riproduzione video) con ricarica super veloce 45W

: 8.000mAh (fino a 15 ore in riproduzione video) con ricarica super veloce 45W Processore : Snapdragon 865+

: Snapdragon 865+ RAM : 6 GB

: 6 GB Memoria : 128 GB (espandibile tramite microSD fino a 1TB)

: 128 GB (espandibile tramite microSD fino a 1TB) Fotocamera principale : Fotocamera grandangolare 13MP/F2.0, Fotocamera ultra-grandangolare 5MP-F2.2

: Fotocamera grandangolare 13MP/F2.0, Fotocamera ultra-grandangolare 5MP-F2.2 Fotocamera frontale : 8 MP

: 8 MP Colori : Mystic Black, Mystic Bronze e Mystic Silver

: Mystic Black, Mystic Bronze e Mystic Silver Pen: S Pen inclusa nella confezione

Samsung Galaxy Tab S7+: le specifiche

Display : Super AMOLED 12,4″ HDR10+ 2800×1752 pixel (120Hz)

: Super AMOLED 12,4″ HDR10+ 2800×1752 pixel (120Hz) Dimensioni : 185,0 x 285,0 x 5,7mm

: 185,0 x 285,0 x 5,7mm Peso : 575g

: 575g Batteria : 10,090 mAh (fino a 14 ore in riproduzione video) con ricarica super veloce 45W

: 10,090 mAh (fino a 14 ore in riproduzione video) con ricarica super veloce 45W Processore : Snapdragon 865+

: Snapdragon 865+ RAM : 6 GB

: 6 GB Memoria : 128 GB (espandibile tramite microSD fino a 1TB)

: 128 GB (espandibile tramite microSD fino a 1TB) Fotocamera principale : Fotocamera grandangolare 13MP/F2.0, Fotocamera ultra-grandangolare 5MP-F2.2

: Fotocamera grandangolare 13MP/F2.0, Fotocamera ultra-grandangolare 5MP-F2.2 Fotocamera frontale : 8 MP

: 8 MP Colori : Mystic Black, Mystic Bronze e Mystic Silver

: Mystic Black, Mystic Bronze e Mystic Silver Pen: S Pen inclusa nella confezione

Galaxy Tab S7 è in vendita a partire da 729 euro per la versione solo Wi-Fi, mentre il Galaxy Tab S7+ ha un prezzo di partenza di 949 euro. Se siete interessati al 5G, invece, è disponibile anche il Galaxy Tab S7+ 5G a partire da 1.149 euro.