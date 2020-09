ZTE, lancia lo smartphone con selfie camera sotto lo schermo

Redazione Webnews,

Il primo smartphone con la fotocamera frontale nascosta sotto lo schermo è appena diventato realtà grazie a ZTE, che ha appena annunciato il nuovissimo ed elegante Axon 20 5G.

Non soddisfatta delle soluzioni adottate dalla concorrenza, dai notch nella parte superiore dello schermo ad un semplice foro in cui inserire la fotocamera, l’azienda cinese ha optato per una soluzione innovativa: nascondere la potente fotocamera frontale da 32 MP sotto lo schermo OLED da 6,9″, usando una materiale ad alta trasparenza che, a detta di ZTE, non andrà in alcun modo a limitare la qualità degli scatti.

Sotto lo schermo si trova anche un lettore di impronte digitali e il sistema di speaker. Completano le specifiche di Axon 20 5G una fotocamera principale da 64 MB con lenti ultrawide da 8 MP e sensori macro, oltre ovviamente al modulo 5G che viene anche richiamato nel nome del dispositivo.

ZTE ha annunciato che il nuovo dispositivo potrà essere preordinato in Cina a partire dal 10 settembre prossimo, ma non ha fatto sapere se è previsto per il prossimo futuro anche un lancio internazionale. Il prezzo di vendita per il mercato cinese è di circa 270 euro.