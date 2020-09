Super Mario 3D All-Stars sbarca su Nintendo Switch

Redazione Webnews,

Gli utenti di Nintendo Switch sono potranno fare presto una scorpacciata senza precedenti di Super Mario e del suo vastissimo universo videoludico targato Nintendo. L’azienda giapponese ha annunciato oggi l’uscita imminente di Super Mario 3D All-Stars, una collezione che include tre delle avventure più famose di Super Mario.

Super Mario 3D All-Stars include tre titoli mai arrivati su Nintendo Switch: Super Mario 64 (uscito per Nintendo 64), Super Mario Sunshine (uscito per Gamecube) e Super Mario Galaxy (titolo uscito in esclusiva per Nintendo Wii): maggiore risoluzione rispetto alle versioni originali e controlli rivisti per adattarsi al meglio alla nuova console e rendere l’esperienza di gioco il più fluida possibile.

Nintendo ha annunciato che il rilascio di Super Mario 3D All-Stars sarà un po’ diverso rispetto al solito: il titolo verrà distribuito in edizione limitata a partire dal 18 settembre prossimo, ma le vendite del titolo dovrebbero interrompersi il 31 marzo 2021. Non è chiaro, al momento, se questo rilascio limitato varrà soltanto per la versione fisica del titolo o se Nintendo ha intenzione di rimuovere dal catalogo anche la versione digitale.

Le prevendite dovrebbero essere lanciate a breve, ma se siete interessati a rivivere le storiche avventure di Super Mario e non siete ancora in possesso di una console Nintendo Switch, vi segnaliamo che la disponibilità della stessa in Italia sta lentamente tornando alla normalità dopo il lungo periodo di scarsa disponibilità durante la prima fase della pandemia di COVID-19.