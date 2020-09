Facebook testa visualizzazione di storie Instagram

Matteo Tontini,

Continua ad assottigliarsi il confine tra Facebook e Instagram. La società ha iniziato infatti a testare una nuova funzione che consente agli utenti di Facebook di visualizzare le storie di Instagram.

Individuata dall’utente Twitter @ec_wife, la funzione è stata presto confermata dal consulente di social media Matt Navarra, che avrebbe tuttavia sottolineato come sia soltanto “un test limitato al momento”. Sebbene Facebook abbia consentito agli utenti di pubblicare le storie Instagram sulla propria app principale, il nuovo test sembrerebbe funzionare in modo leggermente diverso.

Gli utenti di Instagram hanno infatti la possibilità di scegliere se rendere le loro storie visibili anche su Facebook. La società ci tiene infatti a ribadire che entrambe le parti dovranno accettare di collegare i propri account. L’azienda di Mark Zuckerberg afferma:

Le persone su Facebook che non vi seguono su Instagram non potranno vedere le vostre storie. Il conteggio delle visualizzazioni e delle risposte comparirà su Instagram.

In poche parole, gli amici di Facebook che vi seguono anche su Instagram potranno visualizzare sia le vostre storie di Facebook, sia le vostre storie di Instagram senza mai lasciare l’app di Facebook. Non è un segreto che la società abbia intenzione, con i giusti tempi, di fondere i due social in un’unica realtà. D’altronde sta anche lavorando per un’unione delle due app di messaggistica, che fa parte di un piano più grande per collegare la sua “famiglia di applicazioni”.

A proposito di Facebook, la società ha dichiarato che da settembre la versione “classica” non sarebbe stata più disponibile.