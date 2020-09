PS5, svelata parte della line-up iniziale

Matteo Tontini,

Sony inizia a scoprire le sue carte: aggiornando le pagine di alcuni giochi sul sito ufficiale PlayStation, la società ha rivelato parte della line-up iniziale di PS5. Iniziale, non di lancio. Ciò significa che sono compresi anche i titoli che dovrebbero essere distribuiti nei primi mesi dopo il debutto della console.

L’elenco va comunque preso con le pinze, dal momento che ci sono delle assenze importanti: per esempio non vengono citati Spider-Man: Miles Morales e il remake di Demon’s Souls, che potrebbero uscire al lancio della piattaforma – il primo sarà sicuramente disponibile all’uscita di PS5, il secondo ancora lascia spazio a incertezze.

Inoltre, in alcuni casi non viene specificata l’uscita su PlayStation 5 anche se il gioco è già stato annunciato, come per GTA 5; però la pagina ci permette di scoprire l’esistenza di una versione next-gen di altri titoli, come Nioh 2. Di seguito riportiamo l’elenco di giochi:

Assassin’s Creed: Valhalla: https://www.playstation.com/en-us/games/assassins-creed-valhalla/

Bugsnax: https://www.playstation.com/en-us/games/bugsnax/

Call of Duty: Black Ops Cold War: https://www.playstation.com/en-us/games/call-of-duty-black-ops-cold-war/

Dreams: https://www.playstation.com/en-us/games/dreams/ (manca l’indicazione della piattaforma)

EA Sports FIFA 21: https://www.playstation.com/en-us/games/ea-sports-fifa-21/

Far Cry 6: https://www.playstation.com/en-us/games/far-cry-6/

Godfall: https://www.playstation.com/en-us/games/godfall/

Goodbye Volcano High: https://www.playstation.com/en-us/games/goodbye-volcano-high/

Grand Theft Auto V: https://www.playstation.com/en-us/games/grand-theft-auto-v/

Hitman III: https://www.playstation.com/en-us/games/hitman-3/

Kena: Bridge of Spirits: https://www.playstation.com/en-us/games/kena-bridge-of-spirits/

Madden NFL 21: https://www.playstation.com/en-us/games/madden-nfl-21/

Nioh 2: https://www.playstation.com/en-us/games/nioh-2/ (manca l’indicazione della piattaforma)

NBA 2K21: https://www.playstation.com/en-us/games/nba-2k21/

The Pathless: https://www.playstation.com/en-us/games/the-pathless/

Resident Evil Village: https://www.playstation.com/en-us/games/resident-evil-village/

Solar Ash: https://www.playstation.com/en-us/games/solar-ash/

STRAY: https://www.playstation.com/en-us/games/stray/

Tribes of Midgard: https://www.playstation.com/en-us/games/tribes-of-midgard/ (PS4 version confirmed?)

Watch Dogs: Legion: https://www.playstation.com/en-us/games/watch-dogs-legion/

Yakuza: Like a Dragon: https://www.playstation.com/en-us/games/yakuza-like-a-dragon/ (manca il titolo del gioco e l’indicazione della piattaforma)

Purtroppo nessuno dei giochi è aggiornato con la data d’uscita, ma è interessante avere già un’idea di ciò che i giocatori potranno aspettarsi nei primi mesi di vita della console.