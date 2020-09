LG Wing svelato in un primo video

Redazione Webnews,

Dopo la conferma del nome da parte di LG e a pochi giorni dalla presentazione ufficiale annunciata per il 14 settembre prossimo, oggi un video diffuso online svela il nuovo smartphone con doppio schermo, il curioso Wing.

Il mockup che vi avevamo mostrato pochi giorni fa sembra corrispondere in tutto e per tutto al nuovo dispositivo con meccanismo rotante in grado di rivelare il secondo schermo del dispositivo e di sollevare una serie di giusti interrogativi: perché? Può davvero esserci un mercato per un dispositivo del genere?

A giudicare dalle immagini, i due schermi sembrano interagire in modo perfetto tra loro, con lo schermo principale che entra automaticamente in modalità orizzontale e il secondo schermo che si adatta a quella visualizzazione a T.

Il leak di oggi non dovrebbe modificare la tabella di marcia. Il nuovo dispositivo dovrebbe comunque presentato il 14 settembre durante l’evento già confermato da LG.