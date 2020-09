Assassin’s Creed Valhalla uscirà il 10 novembre 2020

Redazione Webnews,

Ora che Microsoft ha ufficializzato l’uscita di Xbox Series X è partita la corsa agli annunci per i titoli che saranno disponibili al momento del lancio della nuova console. Ad aprire le danze è stata oggi Ubisoft, che ha confermato l’arrivo di due attesissimi titoli.

Assassin’s Creed Valhalla e Watch Dogs: Legion potranno essere giocati fin dal day one anche sulla nuova console di casa Microsoft. Il nuovo capitolo della saga di Assassin’s Creed Valhalla arriverà proprio il 10 novembre prossimo, mentre Watch Dogs: Legion sarà disponibile a partire da qualche giorno prima, il 29 ottobre 2020.

Ubisoft ha confermato che i due titoli non saranno disponibili soltanto per le due nuove console di casa Microsoft, ma anche per PlayStation 5 a partire dalla stessa data, segno che Sony è ormai in procinto di ufficializzare l’arrivo della nuova console per quegli stessi giorni, se non prima per avere un po’ di vantaggio nell’inevitabile guerra delle console.

Chi non ha intenzione di acquistare le nuove console al momento del lancio potrà comunque giocare le due avventure a mondo aperto su PlayStation 4, Xbox One e PC, con la certezza che acquistando una copia dei due titoli per le console della generazione precedente si avrà diritto ad ottenere anche una copia digitale gratuita degli stessi per PlayStation 5 e Xbox Series X e Xbox Series S:

I giocatori che acquistano Assassin’s Creed Valhalla o Watch Dogs: Legion su Xbox One o PlayStation 4 potranno fare l’upgrade del proprio gioco sulle versioni next-gen (Xbox Series X | S o PlayStation 5) senza costi aggiuntivi.