Huawei Matebook X 2020: scheda tecnica e prezzo

Redazione Webnews,

Huawei ha annunciato oggi che la versione aggiornata di uno dei suoi notebook più apprezzati e venduti, il potente MateBook X, è pronto a sbarcare anche in Europa dopo il suo lancio sul mercato cinese.

Identico in tutto e per tutto a quello già disponibile in Cina, il nuovo notebook presenta specifiche tecniche appena inferiori al top di gamma di Huawei, il MateBook X Pro, e rispetto alla versione precedente può vantare un display da 13″ con risoluzione massima di 3000 x 2000 pixel e supporto a Wi-Fi 6, così come un processore Intel di decima generazione.

Huawei ha rinnovato anche il touchpad, più largo e dotato di tecnologia NFC che permette di collegare il proprio smartphone Huawei.

Questa la scheda tecnica:

Sistema operativo : Windows 10

: Windows 10 Display : 13″ Infinite FullView touch (3000×2000 pixel)

: 13″ Infinite FullView touch (3000×2000 pixel) Dimensioni : 284,4 x 206,7 x 13,6 mm

: 284,4 x 206,7 x 13,6 mm Peso : 1 kg

: 1 kg Processore : Intel 10a generazione fino a Core i7-10510U

: Intel 10a generazione fino a Core i7-10510U Memoria : fino a 16 GB di RAM

: fino a 16 GB di RAM Archiviazione : fino a 512 GB SDD

: fino a 512 GB SDD Webcam : Fotocamera a scomparsa

: Fotocamera a scomparsa Batteria : fino a 9 ore in riproduzione video 1080p

: fino a 9 ore in riproduzione video 1080p Colorazioni: Silver Frost, Forest Green, Interstellar Blue, Sakura Pink

Huawei non ha ancora annunciato la data di uscita per il mercato italiano, limitandosi a precisare che i nuovi Matebook X saranno disponibili a partire dal mese di ottobre a 1.599 euro per la versione i5 con 16 GB di RAM e hard disk SSD da 512 GB. La versione i7, invece, avrà un prezzo di vendita di 1.799 euro.